Nieuwe wifi-driver van Intel verbetert draadloze connecties op Windows

Intel heeft een nieuwe wifi-driver uitgebracht voor ondersteunde netwerkkaarten op Windows 10 en Windows 11. Versie 24.20.0 introduceert onder meer een nieuwe instelling die moet zorgen voor stabielere verbindingen wanneer je toestel automatisch wisselt tussen verschillende toegangspunten.

De belangrijkste vernieuwing zit in een extra optie bij de geavanceerde instellingen van de driver. Die laat gebruikers bepalen hoe de netwerkkaart een access point selecteert tijdens roaming (het moment waarop je toestel overschakelt van het ene wifi-punt naar het andere), bijvoorbeeld in grotere woningen, kantoren of campussen met meerdere zenders. Dat meldt Neowin.

Voortaan kan je ervoor kiezen om bij die selectie rekening te houden met de kanaalbelasting in plaats van enkel met klassieke parameters zoals signaalsterkte. In theorie betekent dat dat je laptop of pc kan overschakelen naar een netwerkpunt dat minder druk bezet is, wat de stabiliteit en snelheid van je verbinding ten goede moet komen. Wie dat niet wil, kan eenvoudig terugvallen op de traditionele selectie op basis van signaalsterkte.

Naast de nieuwe roamingoptie spreekt Intel ook over verbeteringen aan de algemene systeemstabiliteit en een betrouwbaardere connectiviteit. Daarnaast wordt de Wi-Fi-sensingfunctionaliteit verfijnd en zijn er diverse kleinere problemen opgelost die prestaties of compatibiliteit konden beïnvloeden. Intel raadt gebruikers aan om naar deze nieuwste versie te upgraden om van de verbeteringen te profiteren.

Ondersteuning voor Wi-Fi 6, 6E en 7

Driver 24.20.0 ondersteunt een brede reeks Intel-netwerkkaarten, waaronder recente Wi-Fi 7-modellen zoals de BE200-, BE201-, BE202-, BE211- en BE213-chips. Ook diverse Wi-Fi 6E- en Wi-Fi 6-adapters, zoals de AX210-, AX211- en AX200-reeksen, krijgen ondersteuning. Zelfs oudere Wireless-AC-modellen blijven compatibel. De driver werkt uitsluitend met 64-bitversies van Windows 10 en Windows 11. 32-bit Windows 10 wordt niet langer ondersteund.

Hoewel Windows 10 technisch nog ondersteuning krijgt voor deze driver, is er een belangrijke kanttekening. Officiële Wi-Fi 7-ondersteuning is enkel beschikbaar in Windows 11 versie 24H2 of nieuwer. Wie dus het nieuwste wifi-protocol volledig wil benutten, zal Windows 10 achter zich moeten laten. Voor gebruikers met recente Intel-hardware kan deze update dus interessant zijn in omgevingen met meerdere access points, waar stabiel en slim roamen het verschil kan maken tussen een schokkerige en een vlotte verbinding.

Je kan de laatste drivers van Intel downloaden op hun officiële supportpagina.