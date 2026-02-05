Western Digital maakt ‘achterhaalde’ HDD’s straks even snel als oude SSD’s

Harde schijven spelen al jaren geen hoofdrol meer als het om pure prestaties gaat, maar Western Digital wil daar opnieuw verandering in brengen. Met een doorontwikkeling zouden oude HDD’s even snel kunnen worden als oude SSD’s.

Tijdens zijn recente Innovation Day lichtte het bedrijf nieuwe technologie toe die klassieke HDD’s een forse snelheidsboost moet geven, al blijft SSD uiteraard de onbetwiste kampioen. Moderne harde schijven halen vandaag doorgaans pieksnelheden rond 250 MB/s. Een verdubbeling brengt ze in de buurt van oudere SATA-SSD’s. Vier keer sneller, en ze beginnen te concurreren met externe SSD’s uit het middensegment. Acht keer sneller zou zelfs betekenen dat ze niet ver verwijderd zijn van instapmodellen met PCIe 3.0.

Daar moet wel meteen een belangrijke kanttekening bij: het gaat hier uitsluitend om sequentiële lees- en schrijfsnelheden. Willekeurige toegang (waarin SSD’s uitblinken) blijft bij harde schijven vele grootordes trager. Ook zaken als fragmentatie blijven een rol spelen. Dus nee, HDD’s gaan SSD’s niet op hun beurt weer verdringen voor het draaien van besturingssystemen of applicaties.

Twee technieken, één doel: meer bandbreedte

Western Digital toonde twee nieuwe ontwerpbenaderingen die elk op hun manier de prestaties van harde schijven verhogen. De eerste heet High Bandwidth Drive Technology (HBDT). Daarbij krijgt één actuator meerdere lees- en schrijfkoppen, zodat er gelijktijdig op meerdere sporen data kan worden gelezen of geschreven. Dat verdubbelt in theorie de totale bandbreedte van de schijf. Daarnaast experimenteert WD met Dual Pivot Technology. In plaats van één actuatorarm bevat de schijf er twee, die onafhankelijk van elkaar werken. Beide armen kunnen tegelijk data aanspreken, wat opnieuw zorgt voor een verdubbeling van de doorvoersnelheid en sequentiële I/O-prestaties.

Volgens Reed Martin, senior productmarketingmanager bij Western Digital, ligt de echte winst in het combineren van beide technieken. Door HBDT en Dual Pivot samen te gebruiken, zou de doorvoer kunnen stijgen van ongeveer 300 MB/s naar 1,2 GB/s — goed voor een verviervoudiging van de prestaties. Daar stopt het niet. WD onderzoekt ook ontwerpen met meerdere actuatoren én meerdere koppen per arm. In dat scenario spreekt het bedrijf zelfs over een theoretische prestatiewinst tot acht keer hoger dan bij traditionele harde schijven.

Wel interessant voor grote databergen

Waar deze technologie wél potentieel baanbrekend is, is bij workloads met grote, doorlopende bestanden. Denk aan foto- en videobibliotheken, zakelijke opslagservers, workstations en datacenters. In die context kan een veel snellere HDD een aantrekkelijk alternatief worden voor goedkope SSD’s met QLC-geheugen. Western Digital ziet zijn nieuwe ontwerpen dan ook niet als vervangers van high-end SSD’s, maar als een krachtig en goedkoper alternatief voor bulkopslag waar snelheid wel telt, maar latency minder kritisch is.

Voorlopig blijft het bij prototypes en tests. Wanneer (en of) deze technologie effectief in commerciële producten belandt, is nog niet duidelijk. Maar één ding staat vast: zelfs in het SSD-tijdperk is de klassieke harde schijf nog lang niet uitontwikkeld.