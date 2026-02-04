DDR5-geheugenprijzen stabiliseren, maar hoe lang nog?

Na maanden van stevige prijsstijgingen lijkt er eindelijk wat rust te komen op de DDR5-markt. In Duitsland zijn de winkelprijzen voor DDR5-geheugen de voorbije weken grotendeels gestabiliseerd, al blijven individuele kits hier en daar nog schommelen.

Volgens cijfers van 3DCenter is het gemiddelde prijsniveau sinds midden januari nauwelijks veranderd. Sommige kits werden zelfs tot 15 procent goedkoper, wat voorzichtig optimisme wekt bij pc-bouwers die al maanden tegen torenhoge prijzen aankijken. De stabilisatie volgt op een bijzonder woelige periode. Begin 2026 schoten de geheugenprijzen opnieuw de hoogte in, na een al moeilijk 2025 waarin tekorten en productieproblemen de markt domineerden. Vooral snelle DDR5-modules met hogere capaciteiten werden fors duurder.

Voor doe-het-zelfbouwers betekende dat een pijnlijke realiteit: 16 GB- en 32 GB-kits van 5.200 MT/s of sneller kosten vandaag vaak honderden euro’s meer dan in de zomer van 2025. DDR5 werd zo van een logische upgrade plots een luxecomponent.

Piek in DDR5-prijzen bereikt?

Toch lijkt de markt zich voorlopig te hebben gezet. Tussen 18 januari en 1 februari zag 3DCenter dat slechts een beperkt aantal kits nog prijsstijgingen tot maximaal 10 procent liet optekenen. De meerderheid bleef stabiel, terwijl sommige modules zelfs goedkoper werden. Een opvallend voorbeeld is een 64GB-kit met een snelheid van 6.000 MT/s, die zakte van 699 euro naar 596 euro, een daling van zo’n 15 procent. Het is geen revolutie, maar wel een duidelijk signaal dat de prijzen niet overal meer stijgen.

De aanhoudende geheugencrisis heeft intussen een bredere impact dan alleen losse componenten. Omdat geheugen een steeds groter deel van de stuklijst vormt, voelen ook laptopfabrikanten en andere hardwarebouwers de druk. Hogere DDR5-prijzen werken zo door in eindproducten, wat upgrades en nieuwe aankopen verder afremt.

Stilte voor de storm?

Toch waarschuwen analisten om niet te vroeg te juichen. Volgens 3DCenter kan een aanbodschok met vertraging doorwerken in de winkelprijzen, wat betekent dat nieuwe stijgingen niet uitgesloten zijn. De meeste grote geheugenfabrikanten en marktwaarnemers verwachten zelfs dat de prijzen later in 2026 opnieuw zullen aantrekken. Micron, SK Hynix en Samsung hebben weliswaar nieuwe productielijnen aangekondigd, maar die zullen op zijn vroegst in 2027 operationeel zijn en pas rond 2028 hun volle capaciteit bereiken. Tot die tijd blijft de markt kwetsbaar.

De huidige prijsstabilisatie voelt als een welkome adempauze, maar niemand lijkt erop te rekenen dat dit het definitieve keerpunt is. Voor wie een upgrade overweegt, blijft het dus balanceren tussen wachten op betere tijden en toeslaan wanneer de prijzen even meevallen.