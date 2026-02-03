Mini SSD op komst? NVMe-prestaties ter grootte van microSD

Een NVMe SSD met de afmetingen van een microSD-kaartje: het klinkt als een gimmick, maar dat is precies wat Biwin met zijn nieuwe Mini SSD probeert waar te maken. Met de BL100 Mini SSD wil de fabrikant de prestaties van volwaardige SSD-opslag in een extreem compact formaat gieten.

Het resultaat is een opslagmodule van amper 15 bij 17 millimeter, slechts 1,4 millimeter dik en goed voor een gewicht van één gram. Toch biedt het kaartje tot 2 TB opslag en maakt het gebruik van PCIe 4.0 x2 en NVMe 1.4. Met andere woorden: dit is geen opgevoerde geheugenkaart, maar een SSD in miniatuurvorm. Wat misschien nog meer opvalt dan de snelheid, is de manier waarop je de Mini SSD gebruikt. Die moet niet gemonteerd in een M.2-slot met schroefjes of een behuizing, maar werkt met een tray-achtig systeem dat sterk doet denken aan een simkaartlade. Met een pinnetje haal je de module eruit, je klikt een andere erin en klaar.

Dat concept is vooral interessant voor specifieke toestellen. Denk aan handheld gaming-pc’s, waar je snel wil wisselen tussen emulators of gamebibliotheken, of aan compacte mini-pc’s die dienstdoen als mediabox. Biwin lijkt zich duidelijk op dat soort apparaten te richten. Het aantal toestellen dat het nieuwe formaat ondersteunt is voorlopig nog beperkt, maar ze zitten wel allemaal in die hoek.

Van microSD naar Mini SSD?

Op papier laat de Mini SSD microSD-kaartjes ver achter zich. Biwin spreekt over sequentiële leessnelheden tot 3.700 MB/s en schrijfsnelheden tot 3.400 MB/s. Dat zijn cijfers die je normaal associeert met compacte NVMe SSD’s, niet met kaartjes die je in een camera of handheld stopt. Dat opent interessante mogelijkheden. Zo kan de Mini SSD dienen als snelle opslag voor 4K-videobestanden, of als draagbare bibliotheek voor games of zware projecten die je vlot van het ene toestel naar het andere wil verplaatsen. Ook op het vlak van duurzaamheid probeert Biwin te overtuigen. De Mini SSD is valbestendig en heeft een IP68-classificatie, wat betekent dat hij stof- en waterdicht is. Dat is geen overbodige luxe voor een opslagmedium dat zo klein is dat je het makkelijk uit het oog verliest.

De hamvraag blijft natuurlijk of Mini SSD kan uitgroeien tot een echte standaard. Voorlopig is dat nog verre van zeker. Daarvoor moeten er eerst veel meer apparaten verschijnen die expliciet zo’n slot ondersteunen, en dat is geen kleine drempel. Zonder brede adoptie blijft de Mini SSD vooral een niche-oplossing voor een beperkt aantal gadgets. Er zijn bovendien ook praktische kanttekeningen. Door het minieme formaat raak je zo’n kaartje makkelijk kwijt. En wie de Mini SSD in een gewone desktop of laptop wil gebruiken, heeft doorgaans een extra kaartlezer nodig. Biwin biedt zelf een USB4- en USB-C-lezer aan, maar dat is opnieuw een extra accessoire dat je moet aankopen en meeslepen.

De Mini SSD klinkt alleszins als een boeiende opvolger voor microSD, zeker op het vlak van prestaties. Of het formaat ook echt doorbreekt, zal afhangen van de steun van grotere fabrikanten en de mate waarin het zijn weg vindt naar populaire apparaten. Voorlopig blijft het vooral een intrigerend idee dat toont hoe ver compacte opslag inmiddels is geëvolueerd.