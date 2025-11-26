Windows Update krijgt optie om je apps te updaten in de Instellingen

Microsoft werkt aan een nieuwe functie in Windows Update die apps rechtstreeks vanuit de Instellingen-app kan bijwerken.

In de meest recente previewbuild van Windows 11 is een nieuwe pagina opgedoken onder Instellingen > Apps, simpelweg ‘App-updates’ genoemd, zo meldt Windows Central. Op het eerste gezicht lijkt de toevoeging in Windows Update overbodig, aangezien de Microsoft Store alle app-updates netjes bijhoudt. Toch is er wél een reden voor deze nieuwe pagina. Sommige pc’s hebben geen toegang tot de Microsoft Store, bijvoorbeeld omdat een beheerder dit blokkeert of omdat gebruikers hem zelf verwijderd hebben. Voor Microsoft is dat een probleem, want vooral ingebouwde systeemapps moeten up-to-date blijven om veiligheids- en compatibiliteitsredenen.

Daarom biedt Windows nu een alternatieve route: app-ontwikkelaars die ervoor kiezen om via Windows Update updates uit te rollen, kunnen hun toepassingen via deze nieuwe pagina laten controleren en bijwerken. Het gaat dus niet om álle Microsoft Store-apps, maar enkel om programma’s die expliciet ondersteuning voor Windows Update toevoegen.

Windows Update als centrale hub

De nieuwe functie past binnen een bredere strategie. Microsoft benadrukte eerder al dat het de gefragmenteerde update-ervaring wil stroomlijnen. Veel zakelijke applicaties gebruiken nog steeds hun eigen updater, terwijl Windows Update vooral op systeemupdates focust. Het doel is om uiteindelijk één platform te hebben dat apps, drivers en systeemonderdelen centraal kan beheren. Voorlopig staat de functie nog in de kinderschoenen. De knop ‘Controleren op updates’ doet in de huidige build nog niets, al meldt Windows wel dat de pagina automatisch controles uitvoert.

Voor de meeste thuisgebruikers verandert er weinig: de Microsoft Store blijft gewoon de primaire plek voor app-updates. De nieuwe Instellingen-pagina richt zich vooral op ingebouwde apps en zakelijke software die via het beheerplatform van Windows wordt aangestuurd. Maar het feit dat OS-updates en app-updates nu in dezelfde Instellingen-app opduiken, zorgt stilaan voor een logischer geheel.