Hardnekkige Windows Update-bug opgelost met noodpatch

Microsoft heeft een noodpatch uitgebracht voor Windows Update om een bug op te lossen die gebruikers sinds november parten speelt.

De update, KB5072753, moet een probleem verhelpen waarbij Windows Update dezelfde patch telkens opnieuw probeerde te installeren, zelfs als die al netjes aanwezig was. De fout werd geïntroduceerd met de novemberupdate KB5068966 voor Windows 11 25H2. Volgens Microsoft ging het uitsluitend om een cosmetisch probleem: Windows Update installeerde de update opnieuw en noteerde een nieuwe installatietijd, maar verder functioneerde het systeem normaal. Toch zorgde de eindeloze update-lus voor de nodige verwarring bij gebruikers.

Nieuwe patch vervangt de oude

Zoals BleepingComputer meldt, vervangt KB5072753 de eerdere KB5068966 volledig. Wie de nieuwe patch installeert, hoeft de oude dus niet langer te voorzien. Microsoft rolt de noodupdate automatisch uit via Windows Update; gebruikers hoeven zelf geen actie te ondernemen. De voorbije maanden bracht Microsoft al meerdere dringende fixes uit om problemen in Windows 11 en oudere versies recht te zetten. Ondanks die noodpatches blijven er volgens veel gebruikers nog tal van hardnekkige bugs die om aandacht vragen.

De timing is niet helemaal toevallig. Microsoft focust al een tijdje hard op zijn nieuwe hotpatching-systeem, dat updates zonder herstart moet toelaten. Klinkt handig, maar in de praktijk loopt het niet altijd zo vlot: steeds meer gebruikers merken kleine glitches, vreemde foutmeldingen en nu dus ook installatielussen. De nieuwe noodpatch wakkert de discussie verder aan of Microsoft zijn updates niet té snel achter elkaar uitrolt.

