Omzet Nvidia schiet door het dak: 57 miljard dollar per kwartaal

Nvidia blijft alle financiële verwachtingen verpulveren. Het bedrijf boekte in het derde kwartaal van fiscaal jaar 2025 opnieuw een recordomzet van 57 miljard dollar.

De resultaten worden gestuwd door de verkoop van datacenter-GPU’s. Die ligt zo hoog dat ze wereldwijd zijn uitverkocht. En volgens Nvidia is het einde nog lang niet in zicht: het mikt in Q4 op nóg eens 65 miljard dollar omzet en verwacht dat de Blackwell- en Rubin-platformen tegen eind 2026 samen 500 miljard dollar zullen vertegenwoordigen.

Datacenteromzet stijgt boven de 51 miljard dollar

Nvidia rapporteerde een omzet van 57,006 miljard dollar, goed voor een stijging van 62% jaar-op-jaar en 22% ten opzichte van het vorige kwartaal. De nettowinst eindigde op 31,9 miljard dollar, 65% hoger dan een jaar eerder. De brutomarge daalde licht naar 73,4%.

De absolute motor achter deze groei blijft de datacenterdivisie, die in Q3 een duizelingwekkende 51,2 miljard dollar opbracht (een stijging van 66% jaar-op-jaar). Binnen dat segment waren vooral de compute-inkomsten indrukwekkend: 43 miljard dollar aan CPU- en GPU-verkoop, dankzij de brede adoptie van Blackwell en Blackwell Ultra door hyperscalers, enterprise AI, industriële klanten en nationale AI-initiatieven.

De networking-tak spurtte nog harder vooruit: 8,2 miljard dollar omzet, een groei van 162% jaar-op-jaar. Klanten schakelen massaal over van losse AI-servers naar complete rack-scale infrastructuur, waardoor meer netwerktechnologie nodig is. CEO Jensen Huang verwoordde het zoals altijd meeslepend: “Blackwell verkoopt sneller dan we kunnen leveren. Cloud-GPU’s zijn overal uitverkocht. De vraag groeit exponentieel, zowel voor training als inferentie. We zitten in een ware AI-hausse”, zegt Huang aan Tom’s Hardware.

Gaming bereikt piek, pro-visualisatie zet record neer

De gamingafdeling noteerde een omzet van 4,26 miljard dollar, 30% hoger dan vorig jaar, maar 1% lager dan het vorige kwartaal. Nvidia wijt dat aan normaliserende voorraden in de aanloop naar de feestdagen, al komt de dip onverwacht omdat Q3 traditioneel een sterk kwartaal is voor gaming. Toch blijft het het op één na beste kwartaal ooit voor GeForce. Aan de professionele kant ging het beter dan ooit: de omzet uit ProViz steeg naar 760 miljoen dollar, een stijging van 56% YoY. Vooral de lancering en uitrol van de DGX Spark AI-workstations en de sterke vraag naar Blackwell-gebaseerde professionele GPU’s zorgden voor een recordkwartaal.

In de automotive- en robotica-afdeling behaalde Nvidia 592 miljoen dollar omzet, goed voor een groei van 32% YoY. De adoptie van de nieuwe Drive AGX Hyperion 10-platformen (onder meer door Uber) wordt een belangrijke motor voor de toekomst. Het OEM/Other-segment sloot af met 174 miljoen dollar omzet, een stijging van 79% jaar-op-jaar.

Einde niet in zicht

Nvidia verwacht nog meer groei in het volgende kwartaal. De prognose voor Q4 FY2026 bedraagt 65 miljard dollar omzet, met een brutomarge van 74,8%. De groei zal opnieuw gedreven worden door de vraag naar Blackwell en Blackwell Ultra, vooral in de VS en Europa. Opvallend: Nvidia zei niets over verkopen van AI-GPU’s aan China. Dat lijkt te bevestigen dat de Chinese markt, door exportbeperkingen en geopolitieke druk, voorlopig grotendeels verloren is.