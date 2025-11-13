ESU Windows 10: eerste update gearriveerd – dit zit erin

Microsoft heeft de eerste update uitgebracht voor Windows 10-gebruikers die deelnemen aan het Extended Security Updates-programma (ESU). Daarmee krijgen pc’s die nog niet zijn overgestapt naar Windows 11 opnieuw toegang tot belangrijke beveiligingspatches.

Sinds 14 oktober 2025 ontvangt Windows 10 geen reguliere updates meer. Wie zijn toestel toch nog even wil blijven gebruiken, kan zich inschrijven voor de Extended Security Updates (ESU), waarmee Microsoft tot oktober 2026 nog kritieke beveiligingsupdates aanbiedt. Dat moet helpen om de risico’s op malware en cyberaanvallen te beperken, terwijl bedrijven of gebruikers de overstap naar Windows 11 voorbereiden.

Microsoft benadrukt dat de ESU uitsluitend veiligheidsupdates leveren: ze bevatten geen nieuwe functies, verbeteringen of technische ondersteuning. Je kunt je op elk moment aanmelden zolang het programma loopt, maar na 13 oktober 2026 is het einde van ondersteuning voor Windows 10 toch echt in zicht.

Wat zit er in ESU-update KB5068781?

De eerste officiële ESU-update heet KB5068781, of voluit ‘2025-11 Cumulative Update for Windows 10 Version 22H2’. De patch dicht 63 beveiligingslekken, waaronder één zero-day die al actief werd misbruikt door hackers. Daarnaast lost Microsoft een bug op die sommige gebruikers foutief waarschuwde dat hun pc geen ondersteuning meer kreeg, ook al waren ze correct geregistreerd voor ESU. Die misleidende melding verdwijnt na installatie van de update.

Nieuwe functies hoef je dus niet te verwachten, en Windows 10 blijft verder zoals het is. Deze updates dienen enkel om de beveiliging op peil te houden zolang het ESU-programma loopt.

Zo installeer je de update

Zodra je toestel officieel is aangemeld bij ESU, wordt KB5068781 automatisch gedownload en geïnstalleerd via Windows Update. De update is ongeveer 200 MB groot en brengt je systeem naar buildnummer 19045.6575. Wil je de update liever handmatig binnenhalen, dan kan dat via de Microsoft Update Catalog, waar het downloadpakket afhankelijk van je systeem tussen 430 en 776 MB groot is. In de meeste gevallen is dat echter niet nodig.

Met deze eerste update luidt Microsoft een overgangsjaar in voor miljoenen Windows 10-gebruikers. De boodschap is duidelijk: beveiliging blijft gegarandeerd, maar de klok richting het definitieve einde tikt ongenadig verder.