“Windows wordt een AI-systeem”: topman krijgt bakken kritiek na uitspraak

De topman van Windows, Pavan Davuluri, heeft zich dit weekend flink in de nesten gewerkt. Hij zei dat Windows een AI-systeem zal worden.

“Windows evolueert naar een agentisch besturingssysteem”, liet Davuluri verstaan op het socialmediaplatform X. Het zou alvast een duidelijke hint zijn naar Microsofts plannen om AI nog dieper in het besturingssysteem te verweven. Maar die uitspraak bekocht de topman vooral met hoongelach en frustratie.

Onder het bericht stroomden honderden reacties binnen van gebruikers die er schoon genoeg van hebben. “Stop met deze onzin. Niemand wil dit”, klonk het onder meer. Een andere reageerde kort maar krachtig: “Bro, serieus, niemand zit hierop te wachten.” Het mag dus duidelijk zijn dat de liefde tussen Windows-gebruikers en Microsofts AI-plannen momenteel ver te zoeken is.

Windows als AI-platform

Davuluri verwees in zijn post naar Microsoft Ignite, het jaarlijkse tech-evenement waar het bedrijf laat zien hoe Windows zich ontpopt tot een AI-platform. De term ‘agentisch OS’ verwijst naar een besturingssysteem dat zelfstandig taken kan uitvoeren via tools als Copilot. Maar veel gebruikers zien dat niet als vooruitgang. Integendeel: ze vinden dat Windows de laatste jaren steeds logger, opdringeriger en instabieler is geworden. Onder meer de verplichte Microsoft-accounts en OneDrive-integratie zijn vooral ergernissen, net zoals Copilot dat zich blijft opdringen in het Startmenu.

Zelfs trouwe fans van Windows klagen dat updates vaker nieuwe bugs veroorzaken dan ze oplossen. Een gebruiker vatte het treffend samen: “Windows 11 evolueert in een hoop rommel vol fouten. Jullie hebben iets wat al wankel was compleet kapotgemaakt.”

“Microsoft luistert niet naar feedback”

Nochtans is de kritiek niet nieuw en de onvrede blijft alleen maar toenemen. Veel gebruikers vinden dat Microsoft meer bezig is met AI-marketing dan met het verbeteren van Windows zelf. Xbox en Surface zouden zelfs budgetten hebben moeten inleveren om meer geld vrij te maken voor AI-projecten. Intussen voelt het besturingssysteem steeds meer aan als een reclamezuil vol betaalde diensten in plaats van een betrouwbaar werkplatform, luidt het.

Daar komt nog bij dat Microsoft de afgelopen jaren verschillende populaire producten en functies heeft stopgezet, waardoor het vertrouwen van gebruikers flink is geslonken. En terwijl concurrenten als Apple en Google gebruikers nog altijd de keuze laten om hun toestel zonder account te gebruiken, is Windows 11 tegenwoordig het enige moderne besturingssysteem dat je verplicht laat inloggen.

De kritiek op Microsofts AI-visie zegt veel over de huidige staat van Windows. Gebruikers willen geen digitale assistent die alles voor hen beslist, maar een besturingssysteem dat stabiel, snel en betrouwbaar werkt. Pas als Microsoft daar weer in slaagt, zullen gebruikers AI-elementen mogelijk niet al op voorhand afschieten.