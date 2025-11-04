Microsoft verduidelijkt: Windows 10-pc’s wel degelijk verder ondersteund

Windows 10-gebruikers die gebruikmaken van het ESU-programma voor een extra jaar updates, kregen ten onrechte te zien dat de ondersteuning afgelopen is.

De officiële ondersteuning voor Windows 10 kwam op 16 oktober ten einde, maar zoals bekend kan je je inschrijven voor het Extended Security Updates (ESU)-programma van Microsoft. Daardoor kunnen gebruikers (mits ze een Microsoft-account gebruiken) een jaar langer genieten van updates in Windows 10. Microsoft meldt nu dat sommige gebruikers ten onrechte de melding kregen dat hun pc geen updates meer zal ontvangen.

Verwarrende melding Windows 10

Sinds de Patch Tuesday-update van 14 oktober 2025 (onder KB5066791) toont Windows 10 op veel systemen het volgende bericht: “Uw versie van Windows heeft het einde van ondersteuning bereikt.” In principe klopt dat, want Microsoft heeft de algemene beveiligingsupdates voor consumentenversies van Windows 10 stopgezet. Alleen het ingebouwde Microsoft Defender krijgt nog beperkte updates om basisbescherming te bieden.

Toch blijkt de melding ook op te duiken bij versies die wél nog ondersteund worden, zoals Windows 10 Pro, Education en Enterprise 22H2-edities die deelnemen aan het Extended Security Updates (ESU)-programma. Ook Windows 10 Enterprise LTSC 2021 en Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 worden foutief als “niet meer ondersteund” aangeduid.

Oorzaak en tijdelijke oplossing

Volgens Microsoft gaat het om een bug in het meldingssysteem van Windows Update. De foutieve melding verschijnt door een verkeerde configuratie die niet correct herkent of een systeem nog recht heeft op verlengde beveiligingsupdates. Om het probleem te verhelpen, heeft Microsoft een cloudconfiguratie-update uitgerold die het bericht verwijdert. Daarvoor moet het systeem echter wel aan enkele voorwaarden voldoen.

De pc moet in de eerste plaats verbonden zijn met het internet, Downloads via het OneSettings CSP-beleid moeten ingeschakeld zijn, de firewall mag de update niet blokkeren en dynamische updates moeten toegestaan zijn. Wie liever niet wacht op de automatische fix, kan ook zelf ingrijpen. Microsoft heeft een groepsbeleid (Group Policy) gepubliceerd waarmee IT-beheerders handmatig een zogenaamde Known Issue Rollback (KIR) kunnen uitvoeren.

Handmatig herstellen

Het beleid met de naam ‘KB5066791 251020_20401 Known Issue Rollback’ kan worden toegepast op Windows 10-versies 21H2 en 22H2. Na installatie moet de waarde van dat beleid worden ingesteld op ‘Disabled’, gevolgd door een herstart van het systeem. Daarmee verdwijnt de foutmelding definitief.

Microsoft werkt ondertussen aan een permanente oplossing die via een volgende update zal worden verspreid. Tot die tijd blijft de handmatige work-around de veiligste optie voor getroffen bedrijfsomgevingen. Meer informatie over het probleem is te vinden op de Windows Health Dashboard-website van Microsoft, waar het bedrijf alle bekende bugs en oplossingen bijhoudt.