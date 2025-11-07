Pas op: gevaarlijke WhatsApp-foto’s in omloop die je telefoon kunnen hacken

Gebruikers krijgen berichten van onbekende nummers met een onschuldige foto en een kort zinnetje als “Ben jij dit?” of “Ken je deze persoon?”. Wie op de foto tikt, kan echter veel meer binnenhalen dan alleen de afbeelding. Die blijkt in werkelijkheid besmet met malware die je toestel kan overnemen en toegang geeft tot persoonlijke gegevens, zoals berichten, foto’s en zelfs wachtwoorden. In sommige gevallen gebruiken criminelen de buit zelfs voor afpersing.

Malware-code verstopt in foto’s

De oplichters maken misbruik van een kwetsbaarheid in WhatsApp die het blijkbaar mogelijk maakt om normale afbeeldingen of video’s te versturen, met daar kwaadaardige code in verborgen. Zodra je het bestand downloadt en bekijkt, wordt die code ook meteen op de achtergrond uitgevoerd, zonder dat je het merkt. Zo kunnen aanvallers toegang krijgen tot je toestel of zelfs je WhatsApp-account overnemen.

Zo herken je de malware

Er geldt vooral één gouden raad: blijf altijd alert bij berichten van onbekende afzenders, zeker als ze je vragen een foto of bestand te openen. Onbekende nummers die plots persoonlijke vragen stellen, proberen meestal alleen je nieuwsgierigheid te prikkelen. Reageer niet en blokkeer het nummer meteen. Open nooit mediabestanden waarvan je niet zeker weet waar ze vandaan komen. Wil je extra voorzichtig zijn? Zet dan de automatische download van media uit via Instellingen → Opslag en data → Automatisch downloaden van media, en haal overal de vinkjes weg.

Tot slot: zorg dat je WhatsApp altijd up-to-date is. Met elke update dicht ontwikkelaar Meta (nieuwe) beveiligingslekken, waardoor de kans kleiner wordt dat hackers misbruik kunnen maken van dit soort kwetsbaarheden. WhatsApp werkt intussen aan een oplossing, maar het is nog niet duidelijk wanneer die er precies komt.