Windows-bug laat pc’s onverwacht opstarten in BitLocker-herstelmodus

Een aantal Windows-gebruikers kregen onlangs de schrik van hun leven: na een update startte hun computer plots op in de BitLocker-herstelmodus.

In die BitLocker-modus vraagt Windows om een geheime sleutel, voordat je weer toegang krijgt tot je pc. Microsoft heeft inmiddels bevestigd dat er inderdaad iets misging bij de beveiligingsupdates van oktober 2025 voor Windows 10 22H2, Windows 11 24H2 en Windows 11 25H2.

De fout blijkt vooral voor te komen op Intel-laptops met ‘Modern Standby’, een energiebesparende slaapstand waarin je toestel verbonden blijft met wifi en snel weer wakker wordt. Door een bug denkt Windows echter dat er iets aan de hardware of firmware is veranderd, en dat triggert BitLocker, dat automatisch in herstelmodus gaat om je data te beschermen.

Even schrikken, maar je bestanden zijn veilig

Het goede nieuws: er gaat geen data verloren. Je hoeft alleen je BitLocker-herstelcode in te voeren om weer verder te kunnen werken. Het slechte nieuws: wie die code niet weet te vinden, komt voorlopig niet verder dan het blauwe BitLocker-scherm. Microsoft raadt daarom aan om je herstelcode altijd op een veilige plek te bewaren, bijvoorbeeld in je Microsoft-account of op papier.

In professionele omgevingen kunnen IT-beheerders het probleem voorlopig omzeilen met een zogenaamde ‘Known Issue Rollback’, een speciale groepsinstelling die de fout ongedaan maakt. Microsoft werkt ondertussen aan een permanente oplossing die via een toekomstige update wordt uitgerold.

Herhaling van bug in Windows

Het is niet de eerste keer dat Windows-gebruikers hiermee te maken krijgen. Eerder dit jaar, bij de mei-update van 2025, gebeurde precies hetzelfde op Windows 10-pc’s. En recenter nog, in juli, crashten Windows 11-pc’s door de beveiligingstool. Vorige maand meldde een gebruiker nog dat BitLocker plots 3 TB aan back-upschijfruimte blokkeerde. Aangezien Microsoft sinds kort BitLocker standaard activeert op alle Windows 11-installaties, is het belangrijker dan ooit om die herstelcode bij de hand te houden, want zonder sleutel ben je voorgoed buitengesloten.