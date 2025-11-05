Microsoft fixt eindelijk irritante ‘Bijwerken en afsluiten’-bug in Windows 11

Microsoft heeft eindelijk een oplossing voor een van de meest irritante bugs in Windows 11: de optie ‘Bijwerken en afsluiten’ die je pc niet echt afsluit.

Mogelijk spreek je uit ervaring, want gebruikers klagen als sinds 2021 over deze bug in Windows 10 en Windows 11. Wanneer je voor ‘Bijwerken en afsluiten’ kiest, start je pc gewoon opnieuw op na het updaten. Microsoft heeft er nu eindelijk een oplossing voor, verpakt in de optionele KB5067036-update voor Windows 11 25H2, die sinds vorige week wordt uitgerold. Volgens de release notes van Microsoft is dat euvel nu verholpen. In de beschrijving staat letterlijk: “Verbeterd: onderliggend probleem opgelost waardoor ‘Bijwerken en afsluiten’ je pc soms niet echt uitschakelde”.

Meer verbeteringen onderweg

De KB5067036-update brengt naast die bugfix ook andere verbeteringen, zoals een vernieuwd Startmenu en een aangepaste aanbevolen sectie in de Verkenner. Microsoft heeft nog niet precies uitgelegd wat de oorzaak van het probleem was, maar gebruikers vermoeden dat het te maken had met updates die een herstart vereisten. Daardoor werd het afsluitcommando overschreven door een herstartopdracht.

Wie het probleem wil oplossen, kan de optionele update zelf installeren via Instellingen > Windows Update. De patch is momenteel beschikbaar voor Windows 11 25H2, maar Microsoft zegt dat de definitieve fix op 11 november automatisch zal worden uitgerold via de maandelijkse Patch Tuesday-update. Windows 10-gebruikers hoeven daar niet meer op te rekenen: de ondersteuning voor dat besturingssysteem is officieel beëindigd. Alleen beveiligingsupdates blijven nog een jaar beschikbaar voor wie een uitgebreid onderhoudscontract heeft.

Met deze fix lijkt Microsoft eindelijk een einde te maken aan een kleine, maar hardnekkige frustratie die al jaren in Windows meeging – en dat werd hoog tijd.