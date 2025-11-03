Windows 11-update KB5067036: verbeterde taakbalk en nieuwe instellingen

De update met nummer KB5067036 (OS-builds 26200.7019 en 26100.7019) lost niet alleen een reeks problemen op, maar ook een flink aantal nieuwe functies toe. Het gaat dan vooral om verbeteringen in de Taakbalk en instellingen, samen met AI-integratie in Verkenner.

AI in Verkenner en slimme acties

Een van de opvallendste nieuwigheden zijn AI-acties in de Verkenner. Via het menu onder de rechtermuisknop kunnen gebruikers snel bestanden laten samenvatten of afbeeldingen bewerken met AI. Zo kun je de achtergrond van een foto vervagen, objecten verwijderen of het onderwerp uitsnijden. De functie werkt voorlopig enkel buiten de Europese Economische Ruimte (EEA), maar zal later wellicht ook naar onze contreien komen.

Ook Microsoft 365 krijgt AI-ondersteuning: documenten in OneDrive of SharePoint kan je binnenkort automatisch samenvatten via Copilot. Dat moet een flinke tijdbesparing opleveren wanneer je veel of grote bestanden manueel zou moeten doornemen. Je hebt er wel een Microsoft 365-abonnement en Copilot-licentie voor nodig.

Verbeterde taakbalk en handige instellingen

Verder maakt Microsoft het makkelijker om je systeem aan te passen aan jouw voorkeuren. De vernieuwde pagina ‘Geavanceerde instellingen’ vervangt straks het oude ‘Voor ontwikkelaars’-menu en toont ook Git-informatie, rechtstreeks in de Verkenner. Bovendien kun je voortaan hardware-indicatoren voor helderheid en volume op het bureaublad verplaatsen naar een plek naar keuze.

IT-beheerders zullen merken dat pinnen op de taakbalk sneller werkt: wijzigingen worden automatisch toegepast zonder herstart van Explorer. Ook het Windows-deelscherm werd opgefrist: je kunt nu favoriete apps vastpinnen voor sneller delen.

Meer toegankelijkheid en taalopties

Op vlak van toegankelijkheid breidt Microsoft de Verteller uit met een Braille Viewer, die tekst tegelijk op het scherm en op een brailleleesregel toont. De Verteller leest ook natuurlijker voor in Word-documenten, met duidelijkere feedback bij tabellen, lijsten en opmerkingen. Daarnaast zijn tal van taal- en tijdsinstellingen verplaatst van het oude Configuratiescherm naar de moderne Instellingen-app. Je kunt nu makkelijker klokken toevoegen, tijdservers aanpassen en notaties voor datum, valuta en toetsenbord wijzigen.

Opgeloste bugs en prestatieverbeteringen

Naast de nieuwe functies pakt Microsoft tientallen problemen aan. Zo is de prestaties van de Verkenner verbeterd, worden pictogrammen correct weergegeven bij Arabische of Hebreeuwse talen, en is een fout opgelost waarbij het bureaublad niet goed schaalt bij grotere tekstinstellingen. Ook bekende problemen met BitLocker-links, HDR-weergave, Windows Hello en Windows Sandbox zijn verholpen. Daarnaast voegde Microsoft ondersteuning toe voor CRL-partitionering in Windows Certificate Authorities, wat de veiligheid verder versterkt.

Kleine maar handige verbeteringen

Ook kleinere functies kregen aandacht. Zo kun je nu streepjes invoegen via sneltoetsen:

Windows + – voor een en-dash (–)

Windows + Shift + – voor een em-dash (—)

Ook voor gamers is er goed nieuws: de Xbox-knop op je controller opent nu standaard de Game Bar als je hem kort indrukt, en de Taakweergave bij een lange druk. Achter de schermen is bovendien de prestaties bij het gamen verbeterd, vooral bij set-ups met meerdere schermen.

Beschikbaarheid

Zoals gebruikelijk wordt de update geleidelijk uitgerold. Dat betekent dat niet iedereen ze meteen te zien krijgt: het kan enkele dagen tot weken duren voor ze in Windows Update verschijnt. De volledige changelog vind je hier terug.