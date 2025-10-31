Bill Gates waarschuwt: “AI zit in een bubbel, net als het internet begin jaren 2000”

Microsoft-oprichter Bill Gates zegt dat de AI-hype een zeepbel is die uit elkaar gaat spatten, net als bij de dotcomcrisis 20 jaar geleden.

Volgens Bill Gates is de hype rond artificiële intelligentie flink niet ongevaarlijk. Hij vergelijkt de huidige situatie met de dotcom-zeepbel van de jaren 2000, toen investeerders zich massaal op internetbedrijven stortten, met rampzalige gevolgen. Business Insider verwijst naar een interview met Squawk Box op de zender CNBC. Daarin zei Gates dat er momenteel “een overvloed aan AI-bedrijven is die gigantische bedragen ophalen zonder duidelijk verdienmodel. Er zijn heel wat investeringen die op niets zullen uitdraaien”, aldus de miljardair.

Toch maakt hij een belangrijk onderscheid: waar tulpenmanie in de 17e eeuw eindigde in totale waardeloosheid, gelooft Gates dat AI net als het internet een blijvende impact zal hebben. “De waarde van AI is enorm, maar er heerst een ware koorts. Sommige bedrijven zullen blij zijn met wat ze nu opbouwen, anderen zullen ontdekken dat hun datacenters veel te duur zijn”, zegt Gates.

De vergelijking met de dotcomperiode komt niet uit de lucht vallen. Rond de eeuwwisseling ontstond een stortvloed aan internetstart-ups met torenhoge waarderingen. Slechts enkelen, zoals Google en Amazon, wisten de klap te overleven. “Het internet veranderde de wereld voorgoed, maar de meeste bedrijven waren ‘me-too’s’ die alleen kapitaal verbrandden”, aldus Gates. Hij vreest dat nu exact hetzelfde gebeurt binnen de AI-sector.

NVIDIA ziet het anders

Niet iedereen deelt die bezorgdheid. NVIDIA-topman Jensen Huang vindt de vergelijking met een bubbel overtrokken. Zijn bedrijf, dat even kort de grens van vijf biljoen dollar marktkapitalisatie overschreed, ziet de huidige investeringsgolf als het logische gevolg van echte vraag naar AI-technologie. “We staan aan het begin van iets dat wetenschappelijk en economisch alles op zijn kop zal zetten”, aldus Huang.

Ook OpenAI-CEO Sam Altman is optimistisch. Volgens hem zal AI de komende jaren een versnelling veroorzaken in wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Hij voorspelt dat “elk jaar zal aanvoelen als tien jaar vooruitgang”.

Tussen hype en realiteit

De waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden. De AI-markt groeit sneller dan ooit, maar veel bedrijven liften vooral mee op de hype. Gates’ waarschuwing is dan ook geen afwijzing van de technologie zelf, wel een oproep tot realisme. “AI is te belangrijk om te verdwijnen, maar niet alle ondernemers die er nu op springen, zullen het overleven”, besluit hij.