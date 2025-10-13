Bose stopt in 2026 met cloudondersteuning voor SoundTouch-speakers

Daardoor verdwijnt de SoundTouch-app, samen met functies als multiroomaudio en streaming via Spotify of TuneIn. Wat overblijft, zijn de fysieke aansluitingen en bluetooth waardoor de speakers nog als traditionele geluidsinstallaties te gebruiken zijn.

De SoundTouch-reeks verscheen in 2013 en was jarenlang het hart van Bose’s slimme audio-ecosysteem. Via de app konden gebruikers meerdere speakers koppelen, presets instellen en muziek synchroniseren in verschillende kamers. Na de stopzetting is dat allemaal verleden tijd: de app werkt niet meer, instellingen kunnen niet worden aangepast en software-updates blijven uit.

Modellen als de SoundTouch 10, 20 en 30, maar ook de SoundTouch 300-soundbar en de Lifestyle 650, blijven wel compatibel met bluetooth en bedrade verbindingen. Bose benadrukt dat de hardware zelf nog jarenlang mee kan, al vervalt de “smart” functionaliteit die ooit het verkoopargument was.

Boze klanten

De aankondiging zorgt voor veel onvrede bij gebruikers. Op fora melden klanten dat ze honderden tot duizenden euro’s investeerden in een systeem dat nu grotendeels onbruikbaar wordt. Sommigen vragen Bose om de software open source te maken, zodat ontwikkelaars het systeem in leven kunnen houden, maar daar lijkt het bedrijf geen plannen voor te hebben.

Bose zegt dat de beslissing te maken heeft met verouderde technologie. “We kunnen de cloudinfrastructuur achter deze oudere generatie producten niet langer ondersteunen,” aldus het bedrijf. Als tegemoetkoming biedt Bose een inruilkorting tot 200 dollar, afhankelijk van het model. Tegelijkertijd richt de fabrikant zich volledig op de nieuwere Bose Music-app, die enkel met recente speakers werkt.