Google Japan stelt Gboard-toetsenbord voor dat als draaitelefoon werkt

De Japanse afdeling van Google komt met een knotsgek design: een toetsenbord dat je gebruikt zoals de draaitelefoons van vroeger.

Wie zich té productief voelt achter zijn computer, krijgt van Google Japan een wel heel originele manier om zijn werk te vertragen. Het bedrijf heeft een nieuw concepttoetsenbord voorgesteld: de Gboard Dial Version. In plaats van het vertrouwde geklik van toetsen hoor je hier enkel het zachte gezoem van ronddraaiende schijven. Dat meldt The Verge.

Gboard als oude draaitelefoon

Het concept lijkt zo uit een parallel universum te komen waarin de draaischijftelefoon nooit is vervangen door het druktoestel. In plaats van toetsen beschikt het toetsenbord over negen schijven van verschillende groottes, waaronder één exclusief voor de Enter-toets. Wil je een letter typen? Dan steek je je vinger in het juiste gaatje en draai je tot de schijf zijn eindpunt bereikt. Zodra je loslaat, veert de schijf terug en registreert de computer je invoer.

Net als oude telefoons die via ‘pulsdraaien’ signalen verstuurden, gebruikt de Gboard Dial Version een vergelijkbaar principe, maar dan met moderne sensoren die de rotatie vertalen naar USB-signalen. Snel typen zit er uiteraard niet in, maar het nostalgische gevoel maakt veel goed. Het toetsenbord krijgt ook een opvallend accessoire: een standaard die je webcam uitschakelt zodra je je muis erop legt. Een knipoog naar hoe we vroeger een telefoongesprek beëindigden door de hoorn letterlijk neer te leggen.

Open source voor doe-het-zelvers

Zoals bij de meeste experimenten van Google Japan zal dit toetsenbord niet in de winkel verschijnen. Toch kunnen liefhebbers er zelf mee aan de slag: het ontwerp is volledig open source en te vinden op GitHub, compleet met 3D-printmodellen, printplaatontwerpen en een onderdelenlijst.

De Gboard Dial Version volgt een reeks van eerdere, even excentrieke projecten van Google Japan, waaronder een cilindervormig toetsenbord in de vorm van een theekopje en een QWERTY-lat van meer dan anderhalve meter lang. Gekke jongens, die Japanners.