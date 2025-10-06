Gmail krijgt end-to-end-encryptie voor iedereen

Google rolt een nieuwe functie uit voor Gmail waarmee gebruikers end-to-end-versleutelde e-mails kunnen sturen naar iedereen.
Tot nu toe was dat behoorlijk omslachtig. Wie een versleuteld bericht wilde sturen buiten de eigen organisatie, moest eerst encryptiesleutels delen of speciale software installeren. Niet meteen iets wat uitnodigde tot dagelijks gebruik. Google wil daar nu komaf mee maken. De feature blijft voorlopig wel exclusief voor Google Workspace-klanten. Maar ook wie daarvoor niet betaalt, kan de end-to-end-versleuteld e-mails ontvangen. Dat meldt Google in een blogpost.
Het mooie aan deze update is dat de ontvanger geen technische kennis nodig heeft. Wie zo’n beveiligde e-mail krijgt, ontvangt gewoon een melding met een link. Die opent een beperkte, maar veilige versie van Gmail waarin het bericht kan worden gelezen. Meer moet je niet doen.
Daarmee verdwijnt een van de grootste ergernissen rond e-mailencryptie: het eindeloze gedoe met certificaten, plug-ins en instellingen. Google belooft dat het nu gewoon werkt, zonder dat gebruikers merken wat er allemaal achter de schermen gebeurt.
De nieuwe functie is voorlopig enkel bedoeld voor organisaties met Enterprise Plus en de Assured Controls-add-on. Het gaat dus om bedrijven en instellingen waar strikte dataveiligheid een must is, zoals banken, ziekenhuizen of overheidsdiensten. Voor die organisaties maakt deze update een wereld van verschil: ze kunnen eindelijk veilig informatie delen met externe partners, klanten en leveranciers zonder ingewikkelde omwegen.
Hoewel de functie voorlopig niet beschikbaar is voor gewone Gmail-gebruikers, toont Google hiermee dat echte end-to-end-encryptie niet per se complex hoeft te zijn. De uitrol is inmiddels begonnen bij geselecteerde klanten.
