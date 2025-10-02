Installeer Windows 11 25H2 niet als je last hebt van deze bugs

De uitrol van Windows 11 25H2 verloopt alles behalve vlekkeloos. Je installeert hem beter niet als je last hebt van deze gekende bugs.

Microsoft is gestart met de uitrol van Windows 11 25H2, de nieuwste grote update voor zijn besturingssysteem. Toch blijkt dat deze release niet helemaal vlekkeloos verloopt. Volgens Windows Latest zijn er op dit moment vier bekende bugs waar gebruikers rekening mee moeten houden.

Een van de opvallendste problemen doet zich voor bij DRM-beveiligde videobestanden. Die spelen in sommige gevallen niet goed af, wat voor frustratie kan zorgen als je films of series via oudere software probeert te bekijken. Er doet zich ook been bug voor als je bestanden wil delen via het verouderde SMB v1-protocol. Dat wordt al jaren afgeraden om veiligheidsredenen, maar sommige bedrijven en apparaten gebruiken het nog steeds.

Daarnaast zijn er beperkingen die vooral technisch ingestelde gebruikers zullen raken. De Media Creation Tool (waarmee je normaal een installatiemedium maakt, zoals een bootbare usb-stick) werkt niet op Arm-gebaseerde computers. Ook de Windows Update Standalone Installer (WUSA) loopt tegen problemen aan, waardoor updates niet altijd goed worden toegepast.

Wat brengt Windows 11 25H2?

Bugs of niet, 25H2 is wel een belangrijke upgrade voor Windows 11. De update legt de nadruk op AI-integratie, met onder meer een uitgebreidere rol voor Copilot. De digitale assistent kan in steeds meer apps en instellingen worden ingezet, van het samenvatten van documenten tot het uitvoeren van systeemtaken.

Ook Bestandbeheer (File Explorer) krijgt een flinke opknapbeurt. Daarin duiken nu slimme AI-acties op, zoals het automatisch herkennen van objecten in foto’s of het snel genereren van samenvattingen van documenten in OneDrive. Voor creatieve gebruikers zijn er bovendien nieuwe mogelijkheden in apps als Paint en Foto’s, waaronder het weghalen van achtergronden met één klik.

Verder heeft Microsoft gewerkt aan toegankelijkheid. Windows Narrator kan nu overweg met Braille-weergave en Voice Access begrijpt natuurlijkere spraakcommando’s. Daarnaast zijn er kwaliteitsverbeteringen zoals nieuwe sneltoetsen, een herschikte instellingenpagina en een verbeterde ondersteuning voor Xbox-controllers.

Windows 11 25H2: even afwachten

De update wordt zoals steeds gefaseerd uitgerold en zal uiteindelijk beschikbaar voor alle compatibele pc’s. Denk je tegen bovenstaande problemen te kunnen aanlopen? Dan is het in elk geval verstandig om update 25H2 Microsoft werkt doorgaans vrij snel aan patches, maar wie geen zin heeft in verrassingen, wacht misschien beter een paar weken.