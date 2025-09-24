Windows 11 krijgt vernieuwd Startmenu met meer overzicht en personalisatie

Microsoft gaat een volledig herwerkt Startmenu uitrollen in Windows 11. Dat verschijnt binnenkort als onderdeel van de updates 24H2 en 25H2.

Het nieuwe ontwerp moet niet alleen overzichtelijker zijn, maar ook meer controle geven over apps, aanbevelingen en persoonlijke instellingen. De functies worden via een enablement package geactiveerd, zodat je geen volledige herinstallatie hoeft te doen. Een simpele herstart volstaat.

Tot nu toe bestond het Startmenu uit drie losse onderdelen: vastgepinde apps, aanbevelingen en de volledige lijst met programma’s. In de nieuwe versie vloeien die samen tot één doorlopend overzicht waarin je gewoon kunt scrollen. Dat bespaart je klikwerk en zorgt ervoor dat je in één oogopslag meer ziet, ook al moet je soms verder scrollen dan voorheen. Het Startmenu gebruikt bovendien beter de beschikbare schermruimte en schaalt mee met de resolutie van je monitor.

Nieuwe weergaven voor ‘Alle apps’

De app-lijst in Windows 11 werd traditioneel alfabetisch weergegeven. Vanaf versie 25H2 kun je kiezen uit meerdere weergaves. Je kan de oude lijstweergave behouden, maar kan ook kiezen voor een tegelraster met horizontale iconen of categorieënweergave, waarbij programma’s automatisch in groepen als ‘Productiviteit’, ‘Creativiteit’ of ‘Games’ worden geplaatst. Die automatische indeling biedt structuur, maar gebruikers kunnen zelf (nog) geen categorieën aanpassen of verplaatsen.

© Windows Latest

Veel gebruikers vroegen om de optie om de aanbevelingen in het Startmenu uit te schakelen. Microsoft heeft dat verzoek ingewilligd. Onder Instellingen > Persoonlijke instellingen > Start kun je voortaan recente apps, aanbevolen bestanden, browsergeschiedenis en tips afzonderlijk uitschakelen. Wie dat doet, houdt enkel de vastgepinde apps en de volledige applijst over – wat voor een strakker, overzichtelijker menu zorgt.

De sectie met vastgepinde programma’s toont standaard twee rijen pictogrammen. Wie meer apps vastpint, krijgt een ‘Alles weergeven’-knop. Nieuw is de optie om meteen alle vastgepinde apps in beeld te tonen bij het openen van het Startmenu. Op grote schermen kunnen zo tot acht apps of vier groepen per rij zichtbaar worden. Voor wie veel met vaste programma’s werkt, scheelt dat weer een extra klik.

Uitgebreidere personalisatie

Naast de nieuwe opties voor aanbevelingen en pins, kun je in de instellingen aangeven of veelgebruikte apps getoond worden en of snelkoppelingen naar mappen zoals Verkenner of Instellingen in de linkerbenedenhoek verschijnen. Daarmee bouw je het Startmenu volledig naar je eigen voorkeur.

Een opvallende toevoeging is de Phone Link-zijbalk, waarmee je Android- en iOS-toestellen rechtstreeks aan het Startmenu koppelt. Zo kun je berichten lezen, bellen, foto’s bekijken of bestanden uitwisselen zonder aparte apps te openen. Via de rechtermuisknop is er zelfs een ‘Verstuur naar mijn telefoon’-optie beschikbaar voor documenten en afbeeldingen. In de instellingen kies je zelf of de sidebar altijd zichtbaar is of enkel op aanvraag verschijnt.

Gefaseerde uitrol

Omdat de officiële uitrol nog onderweg is, zijn er enkele bugs. Zo worden categorieën soms fout gegroepeerd of verdwijnen instellingen na een herstart. Ook de touchbediening gaat al eens de mist in: swipebewegingen reageren niet altijd en drag & drop werkt slechts gedeeltelijk. Microsoft heeft er alvast weet van en werkt aan oplossingen.

Het nieuwe Startmenu verschijnt niet meteen bij iedereen. Microsoft gebruikt A/B-testing, waardoor sommige gebruikers nog het oude menu zien terwijl anderen al met de nieuwe versie aan de slag kunnen. Zelfs na de upgrade naar Windows 11 25H2 kan het dus zijn dat je nog even moet wachten. Handige gebruikers kunnen de functies wel zelf activeren met tools als ViveTool, al blijft officiële ondersteuning dan uit.