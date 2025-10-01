Elon Musk wil Wikipedia vervangen door ‘Grokipedia’

Elon Musk heeft zijn pijlen gericht op Wikipedia. Volgens hem is de online encyclopedie te bevooroordeeld en ‘woke’. ‘Grokipedia’ wil het beter doen.

Na eerdere oproepen om de site te “defunden”, heeft Musk nu aangekondigd dat zijn AI-bedrijf xAI aan een eigen alternatief werkt: Grokipedia. Het nieuwe project draait dus rond Grok, de chatbot die Musk vorig jaar al in de markt zette als tegenhanger van ChatGPT. Volgens de Tesla- en X-topman kan Grok meer dan alleen vragen beantwoorden.

In een recente podcast legde hij uit dat de AI Wikipedia-artikels kan analyseren, controleren op fouten of halve waarheden, en ontbrekende context toevoegen. Het idee is dat Grokipedia daardoor betrouwbaarder en completer wordt dan Wikipedia, dat vooral draait op vrijwilligers die pagina’s bijhouden en verbeteren. Toch kampt Grok zelf met kinderziektes. De chatbot haalde eerder de krantenkoppen door omstreden uitspraken te doen, waaronder positieve verwijzingen naar Hitler. Dat roept vragen op of Musk’s AI wel de aangewezen arbiter van “waarheid” is.

Politiek geladen strijd

Musk heeft al langer een probleem met Wikipedia. In januari schoot hij fel uit tegen een artikel dat hem beschreef alsof hij tijdens de inauguratie van Donald Trump een nazi-groet zou hebben gebracht. Zijn kritiek sloeg ook breder door: volgens hem is de encyclopedie doordrongen van een linkse vooringenomenheid. Grokipedia lijkt nu zijn antwoord op die frustraties.

Wanneer het platform effectief gelanceerd wordt, blijft onduidelijk. Maar duidelijk is wel dat Musk mikt op een publiek dat eveneens kritisch staat tegenover Wikipedia, waaronder heel wat rechtse commentatoren en zijn eigen trouwe achterban op X.

Wikipedia blijft zware tegenstander

De uitdaging is enorm. Wikipedia is al 20 jaar een gevestigde waarde, staat in de top tien van meest bezochte websites ter wereld en wordt beschouwd als een van de laatste grote bastions van open kennisdeling. Oprichter Jimmy Wales heeft Musk meermaals bekritiseerd, niet alleen om zijn aanvallen op Wikipedia, maar ook om de manier waarop X (het voormalige Twitter) volgens hem is verworden tot een broeihaard van desinformatie.

Of Grokipedia écht een alternatief kan bieden, valt nog af te wachten. Musk gelooft alvast dat hij met zijn AI-gedreven platform het verschil kan maken – net zoals hij eerder al aankondigde Microsoft te willen beconcurreren met zijn project ‘Macrohard’.