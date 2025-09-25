Qualcomm kondigt Snapdragon-Arm-chips aan voor topsegment Windows-pc’s

Qualcomm wil met drie nieuwe Snapdragon-ARM-chips de strijd aangaan in het segment van de ‘ultra-premium’ Windows-pc’s.

Qualcomm heeft tijdens zijn Snapdragon Summit drie nieuwe processoren onthuld: de Snapdragon X2 Elite en de krachtigere X2 Elite Extreme. Het gaat om Arm-gebaseerde chips met derde generatie Oryon-cores, die tot 18 kernen tellen en kloksnelheden tot 5 GHz halen. De Extreme-variant ondersteunt bovendien geïntegreerd geheugen tot 48 GB en snellere bandbreedte.

De grootste sprong zit in de AI-prestaties. De nieuwe NPU levert tot 80 TOPS, ruim dubbel zoveel als vereist voor Microsofts Copilot+ pc’s. Qualcomm mikt hiermee op geavanceerde AI-toepassingen zoals beeld- en videobewerking in Adobe en creatieve tools als Ableton Live en Blender. Gaming zou tot 2,2 keer sneller zijn dan bij de vorige generatie, al ontbreken concrete fps-cijfers.

© Qualcomm

Betere prestaties en 3nm-structuur

Qua efficiëntie belooft Qualcomm 31 procent meer prestaties bij hetzelfde verbruik vergeleken met de eerste X Elite, of 43 procent minder energie bij gelijke prestaties, mede dankzij de overstap naar 3nm. Notebooks krijgen ondersteuning voor PCIe 5.0, NVMe-opslag, drie externe 4K-schermen en 40 Gbps USB4.

De eerste laptops met Snapdragon X2 Elite worden in de eerste helft van 2026 verwacht, met onder meer Asus en HP als partners. Toch blijft de uitdaging groot: Windows on Arm kampt nog steeds met compatibiliteitsproblemen, en de markt wordt gedomineerd door Intel en AMD. Qualcomm zegt echter op lange termijn te mikken op 4 miljard dollar omzet in 2029, en ziet zijn X2-platform als de opstap naar een sterker Windows on Arm-ecosysteem.