Samsung wil zijn prijzen voor SSD’s en RAM fors verhogen

Samsung lijkt van plan om de prijzen voor zijn SSD’s en RAM, dit jaar met wel 30 procent te verhogen.

Wie binnenkort een extra SSD of wat extra RAM wil aanschaffen, moet rekening houden met een stevigere factuur. Volgens het Zuid-Koreaanse New Daily heeft Samsung aangekondigd dat de prijzen voor zijn geheugen- en opslagproducten dit jaar nog de hoogte ingaan.

Tot 30 procent meer voor geheugenmodules

Vanaf het vierde kwartaal van 2025 rekent Samsung tussen de 15 en 30 procent meer aan voor DRAM-geheugen. Ook wie een nieuwe SSD of NAND-opslag in huis wil halen, zal dieper in de buidel moeten tasten: daar stijgen de prijzen met 5 tot 10 procent. Dat meldt de Zuid-Koreaanse website New Daily.

De verklaring voor die stijging is geen complete verrassing. Grote cloudbedrijven blijven massaal investeren in extra rekenkracht en datacenters, waardoor de vraag naar geheugen en opslag sterk blijft toenemen. Voor consumenten en bedrijven betekent dat helaas: hogere prijzen in de winkelrekken.

Concurrenten volgen hetzelfde pad

Samsung is overigens niet de enige die de prijzen opdrijft. SanDisk zou zijn NAND-schijven zo’n 10 procent duurder maken, terwijl Micron de prijzen voor zowel geheugen als opslag met 20 tot 30 procent optrekt. Daarmee lijkt het hele geheugen- en opslagsegment in een nieuwe, duurdere fase terecht te komen.

Wie dus van plan is om binnenkort zijn pc of laptop uit te breiden met extra RAM of een snelle SSD, wacht beter niet te lang. Tegen het einde van het jaar zullen dezelfde upgrades simpelweg een stuk meer kosten.

