Einde Windows 10? Franse refurbishers geven pc’s tweede leven

Vanaf 14 oktober 2025 stopt de officiële ondersteuning, en dat zet zo’n 400 miljoen toestellen wereldwijd op straat. Critici spreken van geplande veroudering: een strategie om gebruikers te dwingen richting Windows 11 of zelfs een nieuwe pc. Het Franse Back Market lanceert daarom een beperkte reeks opgeknapte laptops van HP en Lenovo, die niet met Windows, maar met ChromeOS Flex of Ubuntu Linux geleverd worden. Dat meldt Fast Company. Daarmee krijgen afgeschreven pc’s plots een tweede leven.

Microsoft onder vuur voor geplande veroudering

De beslissing om Windows 10 te schrappen stuit al langer op verzet. Organisaties zoals de Public Interest Research Group (PIRG) waarschuwen dat dit kan leiden tot de grootste golf elektronische afval ooit. Microsoft biedt wel een betaald Extended Security Update-programma (ESU), maar dat wordt gezien als een dure pleister die het probleem slechts een jaartje uitstelt.

Ondertussen blijft de helft van alle pc’s wereldwijd op Windows 10 draaien, wat Microsoft via zakelijke klanten miljarden extra kan opleveren. Voor velen is dat hét bewijs dat de softwaregigant gebruikers bewust richting Copilot+ pc’s en Windows 11 duwt.

Back Market: “Goede laptop mag geen afval worden”

Volgens Amandine Durr, Chief Product Officer bij Back Market, is dit hét moment om oude hardware een tweede kans te geven: “We weigeren te aanvaarden dat miljoenen perfect werkende computers op de afvalberg belanden”, klinkt het. Op de site van het bedrijf prijkt intussen zelfs een speciale sectie: The Obsolete Computer. Daar legt Back Market uit hoe consumenten hun toestel toch bruikbaar kunnen houden. Zo kunnen ze ChromeOS of Linux Ubuntu isntalleren om hun pc nieuw leven in te blazen. De refurbisher geeft ook wat praktische onderhoudstips om de levensduur van pc’s te verlengen. Verder kan het een goed idee zijn om je aan te sluiten bij een community van gebruikers die de kennis hebben om zelf toestellen te repareren.

Linux wint stilaan terrein

Hoewel Microsoft benadrukt dat Windows 11-pc’s tot 2,3 keer sneller zijn, groeit het aantal gebruikers dat bewust kiest voor Linux. Argumenten als geen advertenties, geen onnodige tracking en meer controle over het systeem maken alternatieven aantrekkelijker. Back Market mag dan maar 50 toestellen op voorraad hebben, de boodschap is duidelijk: er bestaan opties om je oude laptop ook na 14 oktober nuttig in te zetten – zonder dat je meteen een nieuwe pc moet kopen.