Windows 11-update verwijdert stiekem twee programma’s

De septemberupdate verwijdert ‘stiekem’ twee programma’s uit Windows 11. Microsoft vermeldt dat niet expliciet.
Wie de septemberpatch voor Windows 11 installeert, krijgt er niet alleen een reeks bugfixes en voorbereidingen voor de komende grote update bij. Zonder dat Microsoft er veel ruchtbaarheid aan geeft, worden er namelijk ook twee oude programma’s verwijderd: PowerShell 2.0 en de Windows Management Instrumentation Command-Line (WMIC). Dat meldt PC World. Wie er niet veel erg in heeft, zou dat niet onmiddellijk merken. Gek genoeg communiceert Microsoft er niet echt over.
PowerShell 2.0 bood systeembeheerders jarenlang een geavanceerde commandline-interface, maar wordt inmiddels als onveilig en verouderd beschouwd. De huidige versie van PowerShell zit ondertussen al aan versie 7.5 en vervangt alle functionaliteit. Ook WMIC, een tool waarmee enterprise-klanten via het netwerk informatie over pc’s konden opvragen, verdwijnt om dezelfde reden. Microsoft benadrukt dat beide hulpprogramma’s nauwelijks nog gebruikt worden en een beveiligingsrisico vormen als ze blijven bestaan.
De update (KB5065426) dient ook als opstap naar de grootschalige 25H2-release, die in oktober wordt verwacht. In die versie krijgen systeembeheerders meer mogelijkheden om Windows naar wens af te slanken. Ze kunnen niet alleen klassieke hulpprogramma’s, maar ook AI-functies en systeemapps bij grootschalige installaties (bij bedrijven, bijvoorbeeld) verwijderen. Zo wil Microsoft Windows 11 toekomstbestendig en veiliger maken, zonder onnodige ballast die toch niemand meer gebruikt.
