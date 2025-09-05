Flyoobe laat je toch upgraden naar Windows 11, ook als dat officieel niet kan

De third-party tool Flyoobe laat je je Windows 10-pc toch upgraden naar Windows 11, ook als die officieel niet ondersteund wordt.

Met het einde van Windows 10 (14 oktober 2025) in zicht, zoeken miljoenen gebruikers naar alternatieven. Ongeveer 400 miljoen pc’s draaien nog steeds op Windows 10, waarvan een groot deel de overstap naar Windows 11 niet kan maken door de strenge systeemvereisten. De tool Flyoobe (voorheen bekend als Flyby11) maakt het mogelijk om Windows 11 te installeren op oudere Windows 10-pc’s, ook als die officieel niet voldoen aan Microsofts eisen zoals TPM 2.0, UEFI met Secure Boot of een minimum van 4 GB RAM. Daarmee omzeilt het project de meest frustrerende barrières en geeft het oudere hardware nieuw leven.

Belangrijk om te weten: het gebruik van zulke third-party apps brengt risico’s met zich mee. Doordat ze beveiligingscontroles omzeilen, kan er in theorie iets misgaan waardoor een systeem onbruikbaar wordt. Gebruik is dus volledig op eigen risico.

Nieuwe functies in Flyoobe 1.6

Flyoobe biedt niet alleen een weg om de installatiebeperkingen te omzeilen, maar geeft gebruikers ook meer controle over de Windows Out-of-Box Experience (OOBE). Normaal gezien word je tijdens de eerste installatie overladen met introductieschermen, tutorials en vooraf geïnstalleerde apps. Flyoobe maakt het mogelijk om deze vulling en bloatware te omzeilen of direct te verwijderen. Zoals de ontwikkelaars het zelf zeggen: “Skip the fluff, remove the junk, and take full control from first boot.”

Je kan Flyoobe veilig downloaden via Github.

De laatste update, Flyoobe 1.6, brengt flink wat verbeteringen:

Een vernieuwd Home/Start-scherm met de vier kernopties van de app;

Uitgebreide Install Only OOBE-modus met badges, zoekfunctie en one-click acties;

Unified UI met een frissere, consistentere look;

Slimmere bloatware-verwijderaar die ongewenste apps betrouwbaarder detecteert;

App Installer met meer keuze uit extra software;

Lagere geheugendruk en snellere opstarttijd;

Mogelijkheid om nightly builds te testen voor de allernieuwste functies;

Daarnaast wordt de GitHub-repository binnenkort volledig omgedoopt van Flyby11 naar Flyoobe, zodat beide projecten samensmelten in één codebasis.

Alternatieven voor Windows 10-gebruikers

De komst van Flyoobe valt samen met de controverse rond Microsofts aanpak van het einde van Windows 10. Via het Extended Security Updates (ESU)-programma kunnen gebruikers nog een jaar lang beveiligingsupdates krijgen. Dat kan ook gratis, door een Microsoft-account te koppelen aan de pc en Windows Backup te activeren. Maar critici, waaronder The Restart Project, noemen dit slechts een ‘last-minute-snoozeknop’ die het onvermijdelijke uitstelt.

Intussen duiken er steeds meer alternatieven op. Zo is er WINUX, een Linux-distributie die sterk op Windows 11 en 10 lijkt, maar zonder de strenge systeemeisen, advertenties en telemetrie. Ook de groep End of 10 pleit openlijk voor een overstap naar Linux als structureel antwoord op Microsofts beleid.