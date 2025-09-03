Windows 11 installeert nu automatisch beveiligingsupdates tijdens set-up

Microsoft heeft drie nieuwe updates uitgerold voor Windows 11 (KB5065848, KB5065847 en KB5065813) die de manier waarop het besturingssysteem met beveiliging omgaat flink veranderen. Dat meldt Neowin.

Updates uitstellen onmogelijk

Waar gebruikers vroeger nog konden kiezen om een update uit te stellen, is dat bij deze patches niet meer mogelijk. Zodra een beveiligingsupdate beschikbaar is, wordt ze automatisch gedownload en geïnstalleerd. Zelfs tijdens of direct na een herinstallatie van van het besturingssysteem zal dat het geval zijn. Microsoft zegt dat dit de veiligheid van nieuwe installaties moet verhogen, zodat pc’s vanaf het eerste gebruik beschermd zijn tegen bekende kwetsbaarheden.

Onvrede rond Windows 11 groeit

Het besturingssysteem krijgt de laatste tijd met heel wat kritiek af te rekenen. Windows 10-gebruikers zien dan ook de noodzaak niet om over te stappen. Uit recente cijfers blijkt dat het marktaandeel opnieuw daalt, terwijl Windows 10 populairder blijft. Dat heeft te maken met compatibiliteitsbeperkingen: veel oudere pc’s komen niet in aanmerking voor Windows 11. Daarnaast heeft Microsoft de ondersteuning van Windows 10 met een jaar verlengd tot oktober 2026.

Inmiddels bestaat er zelfs een tool die de officiële ondersteuning van Windows 10 kunnen doortrekken tot 2032, zij het met enkele beperkingen. Voor veel gebruikers is dat aantrekkelijker dan overstappen naar Windows 11, dat ondanks de strengere beveiligingsaanpak nog weinig echt dwingende voordelen biedt.