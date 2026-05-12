Oplichters verkopen DDR5 RAM met lege plastic chips

Wie vandaag een nieuwe pc wil bouwen of upgraden, merkt het meteen: hardware is duur, sommige onderdelen zijn moeilijk te vinden en de tweedehandsmarkt draait overuren. Net daar maken oplichters nu misbruik van. In Azië zijn namelijk valse DDR5-geheugenmodules opgedoken die op het eerste gezicht echt lijken, maar in werkelijkheid grotendeels uit lege plastic chips bestaan.

De vervalste RAM-modules doken de voorbije dagen op via Japanse sociale media en tweedehandsplatformen zoals Mercari en Yahoo Auctions. In sommige gevallen gaat het om laptopgeheugen zonder heatsinks, waardoor de fraude nog relatief makkelijk te herkennen valt. Toch tonen de beelden hoever sommige verkopers gaan om namaakgeheugen geloofwaardig te laten ogen.

Plastic chips vermomd als werkend geheugen

Op foto’s van de vervalste DDR5-latjes staat bijvoorbeeld een sticker van Samsung, terwijl de geheugenchips zelf zogezegd van SK Hynix afkomstig zijn. Wie beter kijkt, merkt echter al snel vreemde details op. De randen van de chips zien er onnatuurlijk afgerond uit en rond de behuizing is wit materiaal zichtbaar. Bij sommige modules lijken onderdelen zelfs scheef op het PCB te zijn geplaatst.

Na een grondigere inspectie blijkt waarom: de chips zijn letterlijk uitgehold of bestaan volledig uit kunststof of glasvezel. Binnenin zit geen werkende elektronica. Zelfs de serienummers en productcodes zijn nep en simpelweg op de plastic behuizing gedrukt om het geheugen authentiek te laten lijken.

Dat soort fraude is vooral gevaarlijk bij desktopgeheugen met grote heatsinks. Daar zie je de chips zelf vaak niet eens meer zitten, waardoor namaak veel moeilijker te herkennen wordt tot je het geheugen effectief test in een systeem.

Tweedehandsmarkt wordt steeds riskanter

Volgens verschillende meldingen worden de vervalste modules soms verkocht als “defect” of “ongetest”, vermoedelijk om klachten te vermijden. Maar er bestaat ook een risico dat anderen die latjes opnieuw doorverkopen als werkende hardware. Zeker nu DDR5-geheugen wereldwijd duurder wordt, groeit de verleiding om koopjes te doen via tweedehandsplatformen.

Sommige experts vermoeden bovendien dat een deel van de namaak afkomstig is uit retourfraude. Daarbij kopen fraudeurs een echt product via webshops zoals Amazon, vervangen ze de inhoud door een namaakonderdeel en sturen ze het pakket terug. Die retouren belanden later opnieuw in de markt via opkopers of externe verkopers.

De waarschuwing is dan ook duidelijk: wees extra voorzichtig bij tweedehands pc-onderdelen. Controleer productcodes altijd met officiële specificaties online en koop bij voorkeur via betrouwbare winkels of verkopers die garantie of retourmogelijkheden aanbieden. En vooral: als een deal te mooi lijkt om waar te zijn, is dat meestal ook zo.