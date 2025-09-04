Samsung presenteert Galaxy Tab S11-serie, met focus op One UI 8

Samsung heeft zopas de Galaxy Tab S11 voorgesteld. Het is de eerste tablet van het merk die op One UI 8 draait, de door AI-geïnspireerde Android-schil.

Het is dan ook One UI 8 dat de meeste nieuwe features toevoegt. Met Gemini Live kan je bijvoorbeeld een grafiek tonen of notities delen, waarna de AI meteen een samenvatting of interpretatie geeft. Ook taken als samenvattingen maken, vertalen of documenten herschrijven kunnen volgens Samsung uitgevoerd met een eenvoudige spraakopdracht. Handig is dat Galaxy AI als zwevende overlay kan meedraaien, zodat je in de flow blijft terwijl je andere apps gebruikt, aldus het merk.

Vernieuwde S Pen en Samsung DeX

Daarnaast heeft de meegeleverde S Pen een grondige make-over gekregen. Dankzij een nieuwe kegelvormige punt en een zeshoekig ontwerp moet de pen natuurlijker en stabieler aanvoelen in de hand. Voor tekenaars en notulisten zijn er Quick Tools voor snelle instellingen en Sticky Notes om losse ideeën meteen vast te leggen, zonder tussen apps te moeten wisselen. In combinatie met Drawing Assist zet je ruwe schetsen in een handomdraai om naar strakke visuals, klinkt het.

Voor productiviteit mikt Samsung op een verbeterde Samsung DeX-ervaring. Nieuw is Extended Mode, waarmee de Tab S11 Ultra in combinatie met een extern scherm een echte dual-screenset-up vormt. Zo kan je een presentatie tonen op het ene scherm terwijl je notities maakt op het andere. Bovendien kan je nu tot vier aangepaste werkruimtes creëren, ideaal om werk, privé en creatieve projecten van elkaar te scheiden.

Ultradun ontwerp, topklasse prestaties

Met een dikte van amper 5,1 mm is de Galaxy Tab S11 Ultra de dunste tablet die Samsung ooit heeft gebouwd. Toch boet hij niet in aan kracht: de tablets draaien op een nieuwe 3nm-chip die tot 33 procent snellere AI-verwerking en 27 procent hogere GPU-prestaties levert. De Dynamic AMOLED 2X-schermen bereiken een piekhelderheid van 1.600 nits, zodat content ook buiten, bij fel zonlicht, helder en levendig moet gaan ogen.

Samsung werkt opnieuw samen met verschillende softwarepartners om de tablets aantrekkelijker te maken voor creatieven en professionals. Bij de aankoop krijg je tijdelijke toegang tot apps als Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion, Notion en meer. Daarmee kan je meteen aan de slag met notities, schetsen, videomontage en projectplanning.

Prijs en beschikbaarheid Galaxy Tab S1

De Galaxy Tab S11 is verkrijgbaar vanaf €899, terwijl de Galaxy Tab S11 Ultra een richtprijs heeft van €1339. Beide modellen zijn vanaf 4 september beschikbaar in grijs en zilver. Meer informatie vind je op samsung.com.