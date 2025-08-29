Samsung lanceert ’s werelds eerste monitor van 37 inch

Groter betekent niet altijd beter, maar als je Samsung mag geloven, is dat wél zo. Het Zuid-Koreaanse bedrijf breidt zijn ViewFinity S8-reeks uit met de allereerste 37-inch monitor (model S80UD), pal tussen de bestaande 32- en 43-inchvarianten. Met zijn 16:9-verhouding en UHD-resolutie biedt de nieuwe ViewFinity S8 extra overzicht zonder in te boeten op scherpte, aldus Samsung. Volgens het merk is die extra 5 inch tegenover een 32-inchscherm duidelijk een meerwaarde om teksten beter leesbaar te maken en details beter op te merken. Dat moet dan vooral handig zijn handig voor wie veel met documenten (naast elkaar) werkt of regelmatig zijn scherm deelt tijdens meetings. De monitor kreeg bovendien een TÜV Rheinland-certificaat als ‘Ergonomic Workspace Display’, wat bevestigt dat hij ontworpen is om visuele vermoeidheid te beperken.

Meer ruimte voor multitaskers

De 37-inch ViewFinity S8 richt zich niet enkel op kantoorgebruikers. Ook wie bezig is met foto- en videobewerking kan voordeel halen uit de extra schermruimte: het wordt makkelijker om subtiele details te spotten én om meerdere vensters naast elkaar open te houden, aldus Samsung. Dankzij de ingebouwde KVM-switch kunnen gebruikers zelfs twee apparaten bedienen met één toetsenbord en muis, terwijl picture-by-picture en picture-in-picture de multitaskingmogelijkheden verder uitbreiden.

Qua aansluitingen zit het ook goed: er is een usb-c-poort met 90 W laadvermogen, ondersteuning voor gelijktijdige dataoverdracht en een ingebouwde LAN-aansluiting. Dat maakt de monitor geschikt als centraal werkstation, zonder wirwar van kabels of extra accessoires. Samsung ziet de monitor als een nieuwe standaard voor hybride werkplekken: groot genoeg om het werk overzichtelijk te maken, maar compacter dan een volledig dual-screenset-up.

© Samsung

Ook gamers krijgen een 37-inch model

Op Gamescom 2025 presenteerde Samsung bovendien de Odyssey G7 (G75F), een 37-inch-gamingmonitor met 1000R-curvature, 4K UHD-resolutie, een 165Hz-verversingssnelheid en een responstijd van 1 ms (GTG). Daarmee richt het bedrijf zich niet alleen op de productiviteitsmarkt, maar ook op gamers die een meeslepende ervaring zoeken op een groot scherm. Met deze nieuwe introducties wil Samsung een unieke positie claimen in het 37-inch segment: zowel voor werk als ontspanning wordt de monitor een centrale spil van de digitale werkplek.

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung ViewFinity S8 37-inch verschijnt later dit najaar wereldwijd. Voor de Benelux is de prijs nog niet officieel bevestigd, maar gezien de huidige 32-inch rond de 600 euro kost en de 43-inch ongeveer 900 euro, ligt het nieuwe model vermoedelijk ergens tussenin. Ook de Odyssey G7 37-inch gamingmonitor wordt in Europa nog voor het einde van dit jaar verwacht.