AMD domineert CPU-verkoop in juli 2025 – Intel zelfs niet meer in top 10

AMD blijft het CPU-landschap domineren met ongekende verkoopcijfers. In Duitsland haalt het merk ruim 90% marktaandeel, terwijl Intel nauwelijks nog in de top 10 voorkomt.

De strijd tussen AMD en Intel op de consumentenmarkt is al jaren aan de gang, maar sinds kort lijkt de uitkomst nauwelijks nog spannend. Waar Intel ooit synoniem stond voor krachtige processors, wordt het nu ingehaald door een concurrent die niet alleen sneller innoveert, maar ook beter luistert naar wat gamers en pc‑bouwers willen. De nieuwste verkoopcijfers uit Duitsland en de Verenigde Staten tonen een bijna gênante voorsprong voor AMD: in sommige gevallen verkoopt een enkele Ryzen-chip tientallen keren beter dan het populairste Intel-model. Hoe is het zover gekomen?

93 procent marktaandeel voor AMD in Duitsland

De cijfers zijn afkomstig van Mindfactory, een van de grootste Duitse retailers voor computeronderdelen. Daar domineert AMD met een marktaandeel van maar liefst 93,66 procent in de CPU-verkoop. In juli alleen al verkocht AMD via dit kanaal ruim 12.500 processors, terwijl Intel bleef steken op een schamele 1.100 exemplaren.

De klapper was de Ryzen 7 7800X3D, die in zijn eentje 32 keer zo vaak over de toonbank ging als Intel’s best presterende chip: de Core Ultra 7 265K. Waar AMD ruim 4 miljoen euro omzet draaide, moest Intel het doen met slechts 272.000 euro.

AM4 blijft populair, AM5 groeit snel

Opvallend is dat ook oudere Ryzen-processors nog volop worden verkocht. De Ryzen 5000-serie, die gebruikmaakt van het AM4-platform, doet het nog altijd uitstekend. Dat komt niet alleen door de lange ondersteuning van het platform, maar ook door de agressieve prijsstelling. Een Ryzen 5 5500 met zes cores kost in Duitsland momenteel slechts €72 — een prijs waarvoor Intel simpelweg geen concurrerend model aanbiedt.

De nieuwe AM5-processors, waaronder de Ryzen 7000- en 9000-serie, zijn goed voor het grootste deel van AMD’s verkoopvolume. Alleen al op Mindfactory gingen er in juli meer dan 10.000 van deze chips over de toonbank.

👀 CPU Retail Sales July 2025 🇩🇪 (mf)



ℹ️ Units

AMD: 12545 units sold, 91.94%, ASP: 320

Intel: 1100, 8.06%, ASP: 247



ℹ️ Revenue

AMD: 4016534, 93.66%

Intel: 272018, 6.34%



ℹ️ By socket

[AM5] => 10470

[AM4] => 2075

[1700] => 830

[1851] => 250

[1200] => 20 pic.twitter.com/2ZFzPpqFfR — TechEpiphany (@TechEpiphanyYT) July 31, 2025

Ook elders voert Ryzen de lijst aan

Niet alleen in Duitsland is AMD heer en meester. Op Amazon in de VS ziet de top 10 van bestverkochte desktop-CPU’s er vrijwel identiek uit: volledig gevuld met AMD-processors. De Ryzen 7 9800X3D en 7800X3D wisselen elkaar af als populairste model, en zelfs oudere Ryzen-chips blijven populair.

Intel staat daar weliswaar iets hoger in de rangorde — de Core Ultra 7 265K haalde de 11e plek met zo’n 2.000 verkochte eenheden — maar ook hier is het verschil met AMD enorm. De 9800X3D verkocht er in dezelfde periode 9.000 stuks.

Wie een blik werpt op de populairste CPU’s bij Amazon, Bol en Coolblue ziet in België en Nederland eenzelfde trend: AMD domineert en Intel bungelt onderaan de lijst.

Wat is er aan de hand bij Intel?

Intel’s problemen zijn niet nieuw. De laatste generaties (Alder Lake, Raptor Lake, Meteor Lake) hebben moeite om zich staande te houden tegen AMD’s geoptimaliseerde Ryzen-processors, vooral de modellen met 3D V-Cache, die uitzonderlijk goed presteren in games. De nieuwe Arrow Lake-chips doen voorlopig nog weinig om het tij te keren; van die generatie werden op Mindfactory slechts 250 stuks verkocht.

Een structureel probleem lijkt de voortdurende wisseling van sockettypes bij Intel. Waar AMD jarenlang bleef inzetten op het AM4-platform, waardoor gebruikers eenvoudig kunnen upgraden zonder een nieuw moederbord aan te schaffen, verandert Intel frequent van socket. Die extra kosten lijken een steeds grotere drempel voor gamers en hobbyisten.

Zolang AMD deze lijn weet vast te houden en Intel pas later dit jaar met een beperkte “Arrow Lake Refresh” komt, lijkt de dominantie van AMD voorlopig niet in gevaar. De combinatie van sterke prestaties, lagere prijzen en platformstabiliteit blijkt simpelweg onweerstaanbaar voor consumenten.