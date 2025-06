Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Microsoft begint binnenkort met het schoonmaken van Windows Update. De eerste stap: verouderde stuurprogramma’s, ook wel legacy drivers, verdwijnen uit het updateplatform. Die worden vervangen door recentere, veiligere varianten. Dat kondigt Microsoft aan via een blogpost op zijn TechCommunity. Fabrikanten en partners worden verwittigd als een van hun oudere drivers op de lijst staat. Daarna krijgen ze zes maanden de tijd om aan te geven waarom die nog nodig zou zijn. Doen ze dat niet — of kunnen ze geen goede reden opgeven — dan wordt de driver gewoon verwijderd.

Voor de meeste gebruikers verandert er weinig. Wie een recente laptop en moderne randapparatuur gebruikt, merkt waarschijnlijk niets. Maar wie bijvoorbeeld nog een oudere printer of scanner aangesloten heeft, zou kunnen merken dat Windows die niet meer automatisch herkent. In dat geval moet je de juiste driver handmatig installeren.

Legacy drivers zijn eerste stap

Volgens Microsoft is deze opruimactie bedoeld om Windows veiliger en betrouwbaarder te maken. Verouderde drivers zorgen vaker voor crashes of compatibiliteitsproblemen. De opschoning beperkt zich voorlopig tot stuurprogramma’s waarvoor al een beter alternatief beschikbaar is. Maar Microsoft sluit niet uit dat ook andere onderdelen van Windows Update later aangepakt worden.

Fabrikanten krijgen alvast het advies om hun driverarchieven in het Hardware Developer Center nog eens goed door te lichten. Zo kunnen ze tijdig ingrijpen als een cruciale driver dreigt te verdwijnen. Het doel: een schoner, stabieler Windows-ecosysteem. En voor gebruikers betekent dat hopelijk minder problemen met instabiele of vergeten drivers — zolang je systeem tenminste goed wordt bijgehouden.

