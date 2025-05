Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Microsoft werkt aan een flinke uitbreiding van Windows Update. Het doel: één centraal systeem voor het updaten van alle software op je computer. Niet alleen Windows zelf of drivers, maar ook klassieke Win32-apps en software van derden zouden automatisch via dit platform moeten kunnen worden bijgewerkt. Ontwikkelaars zouden daardoor niet langer hun eigen update-oplossing hoeven te bouwen.

De technologie wordt momenteel getest in een private preview, gericht op ontwikkelaars en IT-teams. Zij kunnen zich aanmelden via een speciaal e-mailadres van Microsoft. De werking leunt op bestaande Windows Runtime-API’s en PowerShell-scripts om updates aan te melden en te beheren. “We bouwen aan een intelligent, geïntegreerd updateplatform dat elke vorm van software-updates – apps, drivers, enzovoort – in lijn brengt met Windows-updates”, zegt productmanager Angie Chen.

Windows Update voor apps en drivers

Zodra software of drivers via het systeem geregistreerd zijn, neemt een zogenoemde orchestrator de taak op zich. Die scant op de achtergrond regelmatig op updates, en plant installaties automatisch in. Daarbij wordt rekening gehouden met factoren als CPU-belasting, netwerkactiviteit en batterijstatus. Herstarts worden slim getimed en mislukte updates worden opnieuw ingepland.

Microsoft wil ontwikkelaars zo ontzorgen: ze hoeven zich niet langer bezig te houden met het plannen, loggen of herstellen van updates. Die taak ligt voortaan bij Windows Update. Zeker nu Windows 11 hogere systeemeisen stelt, is zo’n centraal beheersysteem volgens Microsoft cruciaal.

Uniforme updategeschiedenis en meldingen

Ook voor eindgebruikers levert het voordelen op. Alle updates worden voortaan via hetzelfde Windows Update-scherm afgehandeld. Bovendien komt er een centrale updategeschiedenis, waarin ook software van externe ontwikkelaars zichtbaar wordt.

Het nieuwe systeem ondersteunt zowel moderne app-pakketten als MSIX en APPX, als klassieke Win32-installers. Daardoor kunnen ook software die momenteel via tools als Chocolatey of Winget wordt aangeboden, in het platform geïntegreerd worden.

Eén systeem, minder fragmentatie

De orchestrator vult bestaande tools als Winget en de Microsoft Store aan, maar maakt sommige functionaliteiten ervan tegelijk overbodig. Microsoft ziet het nieuwe platform als een antwoord op de gefragmenteerde staat van software-updates op Windows-pc’s, een probleem dat al langer speelt, zeker in zakelijke omgevingen.

Voor systeembeheerders betekent het een belangrijke stap richting een eenduidig updatemechanisme, ongeacht de herkomst van de software. En voor gebruikers moet het zorgen voor meer controle, minder verrassingen en een heldere, centrale plek voor updatebeheer.

Wanneer het systeem voor het grote publiek beschikbaar wordt, is nog niet bekend. Microsoft houdt het voorlopig bij testgroepen, maar de plannen zijn duidelijk groots en ingrijpend.

