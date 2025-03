Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Microsoft Edge experimenteert met een nieuwe AI-functie waarmee gebruikers hun browsegeschiedenis op een slimme manier kunnen doorzoeken. De functie, die al in Google Chrome beschikbaar is, stelt gebruikers in staat om in natuurlijke taal te zoeken naar eerder bezochte websites.

AI-zoekfunctie voor browsegeschiedenis

Volgens tipgever Leopeva64 en Windows Latest test Microsoft momenteel een functie waarmee Edge met AI kan helpen bij het terugvinden van websites. Gebruikers zouden via de adresbalk de zoekopdracht ‘@geschiedenis’ kunnen invoeren, gevolgd door een zoekterm. De AI doorzoekt vervolgens de browsegeschiedenis en doet suggesties op basis van ingesloten webpassages.

Om de AI-geschiedeniszoekfunctie te gebruiken, lijkt een Microsoft-account vereist te zijn. Dit zou te maken hebben met een leeftijdscontrole (18+), al is niet helemaal duidelijk waarom Microsoft deze restrictie invoert. Daarnaast zou de AI-functionaliteit lokaal werken, wat mogelijk betekent dat een krachtige pc met AI-mogelijkheden, zoals een Copilot+-pc, vereist is.

Nieuwe beveiligingsfuncties in Edge

Naast AI-ondersteuning werkt Microsoft aan extra beveiligingsmaatregelen in Edge:

Herkomstcontrole : de browser zou binnenkort kunnen controleren waar bepaalde onderdelen, zoals extensies en mogelijk zelfs gedownloade bestanden, vandaan komen.

: de browser zou binnenkort kunnen controleren waar bepaalde onderdelen, zoals extensies en mogelijk zelfs gedownloade bestanden, vandaan komen. msProtectedClipboard: deze functie moet de inhoud van het klembord beter beveiligen, zodat kwaadwillenden geen toegang krijgen tot gekopieerde gegevens zoals wachtwoorden.

Zowel de AI-browsegeschiedenis als de beveiligingsupdates bevinden zich nog in de testfase. Op dit moment zijn ze niet standaard ingeschakeld in Edge Canary of de stabiele versie van de browser.