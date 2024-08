Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

WhatsApp lijkt op het punt te staan om gebruikersnamen te introduceren, met de mogelijkheid om deze met een pincode te beveiligen. Dit zou een oplossing kunnen bieden voor een van de grootste nadelen van WhatsApp ten opzichte van andere chatdiensten: het delen van je telefoonnummer.

Op dit moment moet je namelijk je telefoonnummer delen om met iemand te kunnen chatten, wat lastig kan zijn als je je nummer liever privé houdt. Bij andere diensten zoals Signal en Telegram kun je eenvoudig je gebruikersnaam delen, en het lijkt erop dat WhatsApp binnenkort hetzelfde zal gaan aanbieden.

De eerste signalen dat WhatsApp gebruikersnamen zou gaan ondersteunen, verschenen begin vorig jaar al in een bètaversie voor Android. Later werd deze functie ook ontdekt in de iOS-bèta. Hoewel de functie nog niet officieel is gelanceerd, wordt verwacht dat dit binnenkort zal gebeuren.

Pincode als beveiliging

Volgens WaBetaInfo biedt de nieuwe functie de mogelijkheid om je gebruikersnaam te beveiligen met een pincode. Door een pincode in te stellen, kun je ervoor zorgen dat alleen mensen die de code kennen, je berichten kunnen sturen via je gebruikersnaam. Dit voorkomt dat vreemden die je naam via het internet hebben gevonden, je ongewenste berichten sturen. Dit is vooral nuttig voor mensen die dezelfde gebruikersnaam op meerdere sociale media gebruiken.

Wanneer de functie beschikbaar komt, is nog niet duidelijk. WaBetaInfo meldt dat de gebruikersnamen-functie nog niet live is in de meest recente bètaversie voor Android (versie 2.24.18.2). Toch zijn ze er wel in geslaagd om de functie in te schakelen en een gebruikersnaam en pincode in te stellen. Het lijkt erop dat WhatsApp deze functie binnenkort voor iedereen zal uitrollen.

