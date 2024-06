Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Microsoft heeft recent een wijziging doorgevoerd in Windows 10, waardoor een actieve internetverbinding en een Microsoft-account nu verplicht zijn om het besturingssysteem in te stellen.

Microsoft oefent al langer druk uit op Windows 10-gebruikers om een Microsoft-account te gebruiken. In april werd er in een testversie van Windows 10 al een melding weergegeven die gebruikers wees op de voordelen van zo’n account, zoals verbeterde veiligheid van de pc’s. Voorheen was het nog mogelijk om een lokaal account in te stellen, maar die optie is nu stilletjes verwijderd, aldus u/wokeaspie op Reddit. Bij de installatie van het besturingssysteem is het nu verplicht om een Microsoft-account te koppelen.

Volgens de Reddit-gebruiker heeft Microsoft deze aanpassing recent doorgevoerd in Windows 10 versie 22H2. De knop “Ik heb geen internet”, die tijdens de installatie van het besturingssysteem gebruikt kon worden om een lokaal account aan te maken, is verdwenen. Gebruikers zijn hierdoor gedwongen een Microsoft-account te koppelen aan Windows 10.

Bewuste aanpassing Microsoft-account?

Het is nog onduidelijk of Microsoft de knop bewust heeft verwijderd. De gebruiker meldt dat de wijziging optrad na de beveiligingspatches van juni, die Microsoft op dinsdag heeft uitgebracht. De toekomst zal uitwijzen of dit een foutje is of dat Windows 10 het voorbeeld volgt van Windows 11, waar sinds 2021 inloggen met een Microsoft-account verplicht is en het niet meer mogelijk is om een lokaal account aan te maken.

Omweg bij Windows-installatie Microsoft heeft de mogelijkheid om een lokaal account aan te maken echter niet volledig verwijderd. Met een omweg is dit nog steeds mogelijk. Volg hiervoor de volgende stappen bij het instellen van een pc met Windows 10:

Druk op Shift + F10 op je toetsenbord als je bij het inlogscherm komt. Typ in de opdrachtprompt de volgende tekst: “oobe/bypassnro” (zonder aanhalingstekens). Je systeem wordt nu opnieuw opgestart, waarna je de installatie kunt voltooien zonder internetverbinding. Deze omweg werkt ook voor Windows 11.

