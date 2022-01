Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Er is een nieuwe Windows Defender op komst. Niet alleen voor Windows 11, maar ook voor macOS, Android en iOS. De versie zal gratis zijn.

Vandaag de dag gebruiken heel veel mensen met een Windows-machine nog antiviruspakketten van derde partijen. Voor thuisgebruikers kunnen we met de hand op het hart zeggen dat dit eigenlijk niet meer nodig is. Windows Defender scoort namelijk evenhoog als zijn betalende concurrenten. Dat komt omdat Microsoft de voorbije jaren heel veel aandacht heeft besteed aan zijn ingebouwde antiviruspakket. Dat maakt Windows een stuk veiliger dan vroeger.

Windows Defender krijgt nu ook een vernieuwde layout, Microsoft heeft de applicatie van nul terug opgebouwd. Het project heeft de naam Project Gibraltar gekregen en zal uitgerold worden naar Windows 11, macOS, Android en iOS. Er is vandaag de dag al een versie beschikbaar van Defender voor niet-Windows-toestellen, maar dat beperkt zich tot zakelijke versies.

Nieuwe Windows Defender

De nieuwe Windows Defender is zo opgebouwd dat het een beveiligingsdashboard van je toestel moet worden. In één oogopslag zal je meteen de belangrijkste data kunnen inkijken. Helaas zijn er vandaag nog maar weinig details over de nieuwe versie maar door een lek in de Microsoft Store kunnen we toch al een en ander inkijken.

Zo zal je bijvoorbeeld familieleden kunnen toevoegen in je dashboard van Defender om alles te personaliseren. Je kan je familieleden zelfs uitnodigen, ook al gebruiken ze bijvoorbeeld een MacBook. Zo kan je dus vanuit één dashboard al je toestellen heel gemakkelijk beheren.

Prijs en beschikbaarheid

Het nieuwe beveiligingsdashboard zal gratis zijn. Een datum van beschikbaarheid is nog niet gekend maar vermoedelijk zal de nieuwe versie voor de zomer verschijnen.