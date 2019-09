Huawei, Bill Gates, de OnePlus 7T en onze favoriete Italiaanse loodgieter waren deze week allemaal aanwezig in TechPod.

In episode 36 gaan we met Bill Gates op de pod, want door zijn Netflix-docuserie kennen we man nu vanbinnen en vanbuiten. Of toch niet? Thibault ontwikkelt een obsessie voor het gigabitnetwerk van Telenet, Bram vertelt uitgebreid over het dramatische Huawei-event en Sven sluit af met een OnePlus 7T elevator pitch.







De onderwerpen van deze week: