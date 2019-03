Clickx 368 ligt nu in de winkel! We gingen op zoek naar wat er zich precies afspeelt onder de hoodie van de hacker. Waar zijn ze toe in staat? We geven ook praktische tips om je beveiliging op te krikken en helpen je onder andere om je fysieke verzameling schijfjes te digitaliseren.

Je drukt op een knop en – met een beetje geluk – kan je na enkele ogenblikken aan de slag met je computer. Heb je je echter al eens afgevraagd wat er tijdens die ogenblikken allemaal gebeurt onder de motorkap? Een stuk meer dan je denkt! We leggen stapsgewijs uit waar je computer precies allemaal mee bezig is, zodat het opstarten van je computer niet langer onverklaarbare magie lijkt.

We hebben ook opnieuw heel wat nieuwigheden ontdekt. De Surface Pro 6 is ideaal voor wie veel op verplaatsing is, net zoals de slimme thermos van Ember die je koffie steeds op de ideale temperatuur houdt. Verder testen we ook of de Logitech Crayon een waardige vervanger voor de Apple Pencil is, hoe goed een USB-stick met vingerafdrukscanner is en uiteraard nog veel meer.

Ondertussen weet je dat de beveiliging van je computer allesbehalve een overbodige luxe is. Om te weten hoe je je kan beschermen, dien je eerst te weten waar het gevaar zit. Daarom gaan we dieper in op de mogelijke zwakke plekken van je computer om vervolgens met enkele concrete tips de beveiliging van je computer te fortificeren.

