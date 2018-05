Voor velen is internet een basisbehoefte. Een snelle, stabiele WiFi-verbinding is dan ook onmisbaar, maar jammer genoeg werkt de WiFi niet altijd mee. Een haperende verbinding of het uitvallen van de connectie haalt soms het bloed van onder onze nagels vandaan. Gelukkig heeft het Duitse bedrijf devolo hiervoor een slimme oplossing: de Multiroom WiFi Kit. Hiermee heb je in het hele huis een razendsnelle WiFi-verbinding. De powerline-technologie van devolo gebruikt het bestaande elektriciteitsnet en maakt van elk stopcontact een WiFi-hotspot. Zo staan muren en plafonds goede prestaties en snel internet niet langer in de weg,

Overal WiFi

In kleinere studentenkoten staat de WiFi-router vaak op een centrale plek en is er overal draadloos internet. Maar in grotere woningen botst zo’n router al snel tegen zijn grenzen aan. Muren, plafonds en zelfs gesloten deuren of meubels kunnen het WiFi-signaal verslechteren en zorgen voor minder goed of zelfs geen bereik. Vaak staat de router ook gewoon op een foute plek, bijvoorbeeld in de kelder of hal. Meestal is dat ook niet de plek waar de beste internetverbinding nodig is. Allemaal storingsfactoren die een ondraaglijke WiFi-situatie kunnen opleveren.

De oplossing: WiFi uit het stopcontact

Voor dit soort WiFi-problemen biedt devolo AG, wereldwijd marktleider in de powerline-branche, de perfecte oplossing. dLAN powerline-adapters maken namelijk gebruik van het bestaande elektriciteitsnet en creëren zo nieuwe hotspots met maximale bandbreedte en stabiel WiFi-signaal waar nodig. Zo los je het WiFi-probleem voor eens en voor altijd op, en dat overal in huis. Het enige dat je hiervoor nodig hebt, is een stopcontact en de nieuwe Multiroom WiFi Kit van devolo. Daarmee maak je van elk stopcontact een WiFi-hotspot met supersnel internet.

WiFi met mesh-comfort

Met de devolo-adapters zet je een wifi-netwerk voor internet in heel het huis in 1-2-3 op. Het pakket bestaat uit drie producten: een basisadapter die je verbindt met de router en in een dichtstbijzijnde stopcontact stopt, en twee dLAN 1200+ WiFi ac-adapters. Deze twee adapters plaats je centraal op de verdieping of in de kamer waar je een beter WiFi-signaal wil. Dankzij de WiFi met mesh-comfort regelen de adapters de routerconfiguratie automatisch. Overal in huis wordt zo een centraal WiFi-netwerk aangelegd, en smartphones en tablets maken altijd automatisch verbinding met het sterkste WiFi-punt.

Maximale snelheid voor streamen, bellen en surfen

Of je nu video’s of muziek streamt, gamet, skypet of alleen e-mailt en surft, de Multiroom WiFi Kit van devolo zorgt voor optimale WiFi-dekking en perfect bereik. Dankzij de nieuwste technologie en WiFi ac zorgen de devolo-adapters voor bandbreedtes van wel 1200 Mbps. Dat is meer dan genoeg om tegelijk meerdere 4K-video’s te streamen, online te gamen, te skypen en nog veel meer. Zo lost de devolo Multiroom WiFi Kit niet alleen het WiFi-probleem in huis in één keer op, maar zijn gebruikers ook klaar voor nieuwe technologische uitvindingen. Met bandbreedtes van meer dan een gigabit per seconde zijn applicaties en snelle hotspots ook in de toekomst geen enkel probleem.

Ook populair onder critici: devolo-adapters in de praktijk

De powerline-adapters in de devolo Multiroom WiFi Kit, en dan vooral de dLAN 1200+ WiFi ac, kregen in meerdere reviews de hoogste scores. Daarnaast zeggen de miljoenen tevreden gebruikers genoeg: de powerline van devolo lost een brede waaier aan netwerk- en WiFi-problemen betrouwbaar en duurzaam op. En dat in heel Europa.

De Multiroom WiFi Kit van Devolo is nu verkrijgbaar bij Coolblue, MediaMarkt en andere online verkooppunten voor een adviesprijs van 299,90 euro. Meer informatie vind je op www.devolo.be.