De beste smartrings om je gezondheid te monitoren

Niemand is tegenwoordig nog verbaasd over een smartwatch of fitnesstracker. Steeds meer mensen dragen deze slimme horloges om hun sportactiviteiten, slaap, hartslag en meer te tracken. Toch draagt niet iedereen graag een smartwatch. Sommigen dragen gewoon niet graag horloges in het algemeen, terwijl anderen een horloge louter als accessoire zien en misschien een luxueuzer model willen. Wil je geen smartwatch dragen en toch je gezondheid in de gaten houden? Dan hebben we goed nieuws, want de zogenaamde smartrings zijn in opmars en verpakken veel functies van een smartwatch in een kleiner ontwerp dat rond je vinger past.

Een opkomende productcategorie

In tegenstelling de smartwatch is de smartring een gloednieuwe productcategorie die nog volop in ontwikkeling is. Dit gaat op dit moment vooral gepaard met nadelen. Een eerste nadeel is dat er nog niet veel verschillende fabrikanten van smartrings zijn. De huidige fabrikanten zijn daarnaast gedeeltelijk start-ups of scale-ups die uitsluitend bezig zijn met de ontwikkeling van smartrings. Onder andere Oura en RingConn zijn twee voorbeelden. De meeste merken hebben ook maar één soort smartring. Apple laat je kiezen uit een Apple Watch Series 10, Watch Ultra 2 en Watch SE, terwijl Oura op dit moment alleen de vierde generatie van hun ring verkoopt. Dingen als een Ultra-, Lite-, SE- of FE-versie zijn er nog niet, omdat de categorie te nieuw is.

Op dit moment is Samsung de enige grote naam met een smartring in zijn aanbod, met name de Galaxy Ring. We verwachten dat andere technologiemerken op termijn ook een smartring zullen ontwikkelen en dit is niet de eerste keer dat Samsung als eerste een nieuwe markt aanboort. Zo kwam Samsung ook als eerste met een vouwbare smartphone, hoewel dat niet bepaald van een leien dakje ging. Amazfit, een Chinese fabrikant van smartwatches en fitnesstrackers, heeft inmiddels ook een smartring op de markt gebracht, maar die is hier alleen verkrijgbaar via Amazon in slechts één kleur en drie maten. Een ander probleem van een nieuwe productcategorie is de kostprijs. Je kan tegenwoordig een fitnesstracker kopen voor minder dan 50 euro, terwijl de prijzen van smartringen op dit moment rond de 300 à 400 euro schommelen. Verder hebben fabrikanten de gewoonte om het model van hun smartring pas af te prijzen wanneer de opvolger er is. Zodra de resterende voorraad van de oude ring de deur uit is, kan je die ook niet meer kopen.

Wat kan een smartring?

Als je besloten hebt om 400 euro uit te geven aan een smartring, wil je ook weten wat het ding precies kan. Je kan een smartring het beste vergelijken met een fitnesstracker zonder scherm. Je kan hier dus niet even snel op het scherm bepaalde gegevens checken en moet altijd in de smartphone-app kijken. Nu vraag je je misschien af waarom je dit hoge bedrag zou uitgeven aan een smartring als een fitnesstracker die de helft (of minder) kost hetzelfde kan. Het antwoord op de vraag is minder genuanceerd dan je denkt, want je betaalt hier voornamelijk voor de vormfactor en het feit dat dit een nieuwe productcategorie is. Smartrings zijn momenteel vooral interessant voor mensen die geen smartwatch of fitnesstracker willen dragen en hebben wel degelijk bepaalde voordelen. Of die voordelen voor jou de hoge prijs waard zijn, is iets heel anders. Een aspect waar sterk op wordt ingezet bij smartringen is slaaptracking.

Geavanceerde sporthorloges, zoals de Garmin Fenix-serie of de Ultra-modellen van Samsung en Apple, zijn erg groot en zwaar. Het gevolg is dat niet iedereen dit type horloge graag draagt tijdens het slapen. Een smartring is in dat opzicht veel subtieler en zit minder snel “in de weg” tijdens het slapen. Een ander onderdeel, dat niet voor iedereen even interessant is, is de tracking/voorspelling van maandstonden. Het enige waar je ten slotte rekening mee moet houden bij de aankoop van een smartring is de maat. Net zoals een gewone ring, is elke smartring beschikbaar in verschillende maten. De meeste merken bieden een sizing kit aan met daarin dummy ringen in de beschikbare maten. Bij Samsung plaats je bijvoorbeeld een bestelling voor de Galaxy Ring en wordt er eerst een sizing kit opgestuurd, waarna je twee weken de tijd hebt om de juiste maat door te geven. Daarna wordt de eigenlijke Galaxy Ring opgestuurd. De werking van de sizing kit varieert bij elke fabrikant, dus controleer dit goed.

De beste smartrings in 2025

Samsung Galaxy Ring

Hoewel dit de eerste smartring van Samsung is, was het meteen een schot in de roos. Hij is niet compatibel met iPhones, maar wel met elke Android-smartphone. De Galaxy Ring trackt ongeveer hetzelfde als een Galaxy Watch, waaronder je hartslag, activiteit, stress en slaap. In de Samsung Health-app vind je alle data terug, inclusief de nieuwe Energy Score. Die combineert je slaapscore met andere gegevens, gooit daar nog wat AI over en toont je een score op 100 met advies over wat je die dag beter wel en niet doet. Verder is de Galaxy Ring afgewerkt met titanium, beschikbaar in 11 maten (ringmaat 5 tot en met 15), drie kleuren en gaat de batterij maximaal zeven dagen mee. Let wel: de batterijduur hangt af van de ringmaat. De kleinste maten gaan bijvoorbeeld maar vijf dagen mee. De Galaxy Ring heeft een handige oplaadcase waarmee je de ring onderweg kan opladen (maximaal drie keer van 0 naar 100 procent). Wie ook een Galaxy Watch heeft, geniet van extra voordelen. Omdat de ring de tracking deels overneemt, gaat de batterij van het horloge iets langer mee.

Adviesprijs: 449 euro

Eigenschappen: 11 maten (5-15), drie kleuren, werkt alleen met Android-smartphones, tot zeven dagen batterij, Energy Score op basis van AI

Ultrahuman Ring AIR

De Ultrahuman Ring AIR is de lichtste smartring op de markt, met een gewicht van slechts 2,4 tot 3,6 gram, afhankelijk van de maat (ringmaat 5 tot en met 14). Deze smartring gebruikt een reeks sensoren om gegevens over je hartslag, beweging, slaap, huidtemperatuur en meer bij te houden. Ultrahuman focust op je algemene gezondheid en de app van de Ring AIR kan je onder andere aanraden om naar de buiten te gaan op specifieke momenten voor optimale vitamine D-inname. Alles wordt verzameld in een handige app die ongelooflijk uitgebreid is qua gegevens en toch gebruiksvriendelijk blijft. Ultrahuman heeft vijf verschillende afwerkingen voor de Ring AIR met verschillende materialen. Zo zijn er glanzende en matte versies. De binnenkant, waar de sensoren tegen je huid zitten, is bedekt met een doorzichtige hypoallergene epoxyharscoating die zacht aanvoelt. Standaard wordt de Ultrahuman Ring AIR geleverd met een oplader die altijd in het stopcontact moet zitten. Voor de reisoplader met ingebouwde batterij moet je 42 euro extra betalen.

Adviesprijs: 379 euro

Eigenschappen: 10 maten (5-14), vijf afwerkingen, werkt met Android en iOS, tot zes dagen batterij, veel aandacht voor algemene gezondheid

Oura Ring 4

Oura was een van de eerste fabrikanten van smartrings en zit inmiddels aan de vierde versie. De ring is beschikbaar in 11 maten (ringmaat 4 tot en met 15), zes uitvoeringen en heeft een batterijduur tot acht dagen. De Oura Ring 4 biedt uitstekende tracking van slaap, activiteit en herstel. De vierde generatie heeft de automatische trainingstracking verbeterd, waardoor je nog meer inzicht krijgt in je gezondheid, zonder handmatig trainingen te moeten starten via de app. Slaaptracking is de specialiteit van Oura en de app geeft je diepgaande info over je slaap, inclusief analyses over een langere periode. De Oura-app is verder opnieuw ontworpen voor de Oura Ring 4. Het blijft wel erg jammer dat je een abonnement moet nemen om alle data in de app te kunnen zien. Dat is ook niet bepaald goedkoop en kost 5,99 euro per maand. Of je kan 69,99 euro per jaar betalen en het grandioze bedrag van maar liefst twee hele euro’s uitsparen. Het abonnement is wel echt een must, aangezien de gratis data zodanig beperkt is dat de adviesprijs van 399 euro niet echt verantwoord is.

Adviesprijs: 399 euro

www.ouraring.com

Eigenschappen: 12 maten (4-15), zes afwerkingen, werkt met Android en iOS, tot acht dagen batterij, abonnement nodig voor alle data

RingConn Gen 2

RingConn heeft de tweede versie van zijn smartring uitgebracht in 2024 en vooral de batterijduur is indrukwekkend. Je kan tot 12 dagen uit de grotere maten van de RingConn Gen 2 halen en hij is niet eens dikker of zwaarder dan de concurrentie. De oplaadcase kan de ring zelfs meer dan tien keer volledig opladen en Ringconn zelf claimt dat je hierdoor 150 dagen verder kan voor de case helemaal leeg is. De RingConn Gen 2 heeft een titaniumlegering die verkrijgbaar is in drie kleuren en negen maten (ringmaat 6 tot en met 14). Een nieuwe functie van de RingConn Gen 2 is slaapapneudetectie. Verder krijg je de gebruikelijke statistieken te zien met info over je slaap, stress, hartslag en meer. De app geeft daarnaast nog aanbevelingen op basis van je stress- en activiteitenniveaus. De fitnesstracking is iets beperkter, maar de diepgaande slaapstatistieken en de uitstekende batterijduur maken dit echt een uitstekende keuze. Belangrijk puntje: RingConn hanteert alleen dollarprijzen in hun webshop, maar de ring kan wel gewoon hier geleverd worden.

Adviesprijs: 540 euro

Eigenschappen: 9 maten (6-14), vier afwerkingen, werkt met Android en iOS, tot twaalf dagen batterij, slaapapneudetectie