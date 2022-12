Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Een NAS is een erg handige manier van opslag. Met een NAS heb je altijd en overal toegang tot je bestanden en hang je niet vast aan een abonnement voor cloud opslag. Wat is de beste NAS? We maakten een overzicht.

Belangrijke bestanden bewaar je het liefst niet alleen op je computer, maar bijvoorbeeld ook op een externe harde schijf. Je kan er dan voor kiezen een simpele externe harde schijf of SSD aan te schaffen. Wil je de bestanden enkel thuis benaderen en specifiek achter één en dezelfde computer, dan is het een perfecte oplossing. Het wordt pas nadelig als je de bestanden ook buitenshuis wil kunnen openen. Harde schijven zijn er in alle soorten en maten, maar je moet er wel steeds aan denken ze mee te nemen. Daarnaast vervoer je telkens de waardevolle data op een (mogelijk onbeveiligd) opslagmedium, en kunnen de transporten leiden tot schade aan de externe schijven. Zeker reguliere harde schijven met draaiende discs zijn gevoelig voor schade. Laat je een schijf per ongeluk vallen, dan kan het gedaan zijn met de data. Genoeg redenen dus om te kijken naar een andere vorm van (digitale) opslag: de NAS, ofwel Network Attached Storage. Zoals de naam al doet vermoeden is het een vorm van beveiligde digitale opslag, die overal ter wereld bereikbaar is.

De vijf beste NAS-systemen

NAS-systemen zijn er voor alledaagse gebruikers en voor zakelijk gebruik. Welke NAS je moet hebben, hangt echt af wat je met het systeem wil doen én hoeveel data je wenst op te slaan.

Koop je de NAS om enkel je financiële gegevens en foto’s op te slaan, en beslaan die hooguit enkele terabytes (TB), dan zit je goed met een minder uitgebreid en daarmee ook goedkoper model. De NAS hoeft dan immers enkel de data weg te schrijven en voor je beschikbaar te hebben zodra je erom vraagt.

Ben je echter van plan om bijvoorbeeld video-opnames van je beveiligingscamera’s op te slaan, ga je een mailserver opzetten of wil je zelfs met virtualisatie aan de slag, zoals het draaien van Windows op de NAS, dan heb je een pak meer rekenkracht en opslagcapaciteit nodig. Deze twee zijn overigens niet per se aan elkaar verbonden: er zijn ook goedkopere NAS-systemen met meer ruimte om schijven in te plaatsen, de zogenoemde ‘bays’. Omgekeerd geldt dit ook voor duurdere modellen. In de basis is twee bays wel het minimumaantal bays dat je als NAS-gebruiker nodig hebt. Reken ongeveer uit dat je per bay in de huidige omstandigheden tussen de 4 tot 8 TB aan data kwijt kan. Heb je dus meer dan 16 TB aan data, dan is het aan te raden een model met vier bays te zoeken; een NAS met drie opslagbays bestaat niet.

1. Synology DS220j

Synology’s DS220j is hét NAS-systeem voor de thuisgebruiker die simpelweg zijn bestanden digitaal beschikbaar wil hebben. Het systeem biedt een tweetal bays om harde schijven in te plaatsen en biedt allerhande opties om de bestanden op de NAS op je telefoon te bekijken via Synology-apps. Als je dat instelt, kan je de NAS ook buiten je wifi-netwerk bereiken via het Synology-portaal. Via Synology’s DiskStation Manager, de software op de NAS, kan je gemakkelijk alle nodige instellingen aanpassen en zelfs apps installeren via een ingebouwde appwinkel. Je kan ze weliswaar installeren, maar verwacht niet te veel van de rekenkracht van deze NAS. Je hoeft dus zeker niet je favoriete series via Plex naar je televisie te streamen met de DS220j. Virtuele systemen, zoals een extra Linux- of Windows-machine, is eveneens te veel. Daar komt bij dat het RAM van de NAS niet uitbreidbaar is.

2. QNAP TS-233

De QNAP TS-233 is op veel vlakken vergelijkbaar met de DS220j van Synology. Ook de ARM-chipset is niet krachtig genoeg voor het streamen van (4K-)beelden via Plex en er is onvoldoende werkgeheugen op aanwezig om virtuele machines te draaien. Wel heeft de QNAP wat ons betreft de gebruiksvriendelijkere software, die zich makkelijker laat instellen. Net als de DSM-software van Synology bevat QNAP’s QTS-software een eigen appwinkel om het meeste uit het NAS-systeem te halen. Qua uiterlijk oogt het systeem wel wat goedkoper dan de DS220j, terwijl de prijs iets hoger ligt. Als je gebruiksvriendelijkheid heel belangrijk vindt, is de QNAP wellicht een betere keuze. Ken je de NAS-systemen of software van Synology al, dan kan je jezelf wel wat geld besparen door de DS220j aan te schaffen.

3. Synology DS220+

Het zwarte plastic van de DS220+ geeft het NAS-systeem direct een luxueuzere uitstraling, en geeft aan dat we te maken hebben met een NAS uit een andere prijs- en prestatieklasse. Waar je de DS220j vooral moet zien als een digitale opslagbron die wereldwijd bereikbaar is, is de DS220+ ook geschikt voor zware taken. Zo kan de +-versie ook een Plex-server draaien door de snellere Intel Celeron-processor en het ingebakken 2 GB-werkgeheugen. Dat laatste is, in tegenstelling tot bij de DS220j, wel uitbreidbaar tot 6 GB. Daarmee is de NAS ook bruikbaar voor lichte virtual machine-taken. Let wel dat 6 GB onvoldoende is om bijvoorbeeld nog een Windows VM te draaien; je zou wel kunnen denken aan een lichte mailserver of constante back-ups van camerabeelden. Tegelijkertijd is het systeem enigszins geschikt om sommige handige apps uit de DSM-appwinkel te draaien, zoals een tool om back-ups te maken van je data in clouddiensten van derde partijen. Wil je meer bestanden opslaan, dan is er ook nog de DS420+, in de basis exact dezelfde NAS, maar dan met vier bays.

4. QNAP TS-453D

Koop je met de DS420+ eigenlijk gewoon een omgebouwde DS220+, dan ligt dat wel iets anders bij de TS-453D van QNAP. Je hebt met deze NAS toegang tot vier bays, een viertal usb-poorten (waarvan twee usb 2.0 en twee usb 3.2 Gen 1) en 4 GB werkgeheugen, dat kan worden uitgebreid naar maximaal 8 GB. Tezamen met de krachtigere Intel Celeron-processor is het daarmee de perfecte ‘thuisserver’ om in combinatie met Plex te gebruiken. Ook laat de NAS je gemakkelijk virtual machines draaien, al blijft dat wel enigszins beperkt door RAM-beperkingen van het QNAP-besturingssysteem. Verder is de NAS toekomstbestendig gemaakt met zijn twee 2,5 Gbps ethernet-poorten en de PCIe-aansluiting. Erg gecharmeerd door het uiterlijk, zoals bij veel van QNAP’s NAS-systemen, zijn we niet, maar voor op een werkkamer is het zwarte ontwerp alvast niet storend. Daarnaast zou je hem ook in de kasten bij je televisie kunnen plaatsen: het systeem kan namelijk via HDMI op schermen worden aangesloten om de content zonder tussenkomst van je wifi-netwerk te streamen.

5. Synology DS920+

QNAP en Synology ontlopen elkaar niet veel binnen het high-end NAS-segment. Beide systemen gebruiken Intels Celeron J4100-serie processoren, bevatten 4 GB werkgeheugen en ook vier bays. Wat de DS920+ bijzonder maakt, is de ondersteuning voor M.2-SSD’s als opslaggeheugen. Hiermee kan je bijvoorbeeld belangrijke bestanden in je dataset in cache plaatsen, waardoor je ze sneller kan openen of rechtstreeks op de NAS aan het werk bent. Dat laatste is zeker handig als je bijvoorbeeld video- of fotografieprojecten direct vanaf je NAS op je computer aan het bewerken bent. Wat ons betreft is dit tegenover de TS-453D ook het systeem dat er beter uitziet. Dat uiterlijk kost je wel een ingebouwde HDMI-poort en 2,5 GbE-ethernetaansluitingen. Op de DS920+ moet je het nog stellen met 1 Gbps-aansluitingen. Onder de streep zijn beide machines ontzettend krachtig, dus is het vooral ook belangrijk om dat soort details – evenals de software – mee te overwegen. Simpelweg de QNAP of Synology kiezen op basis van specificaties is er niet bij; bedenk dus vooral wat je nodig hebt en bereid bent ervoor te betalen.