Hoewel deze koopgids zich toespitst op studenten, weet je ook meteen waarmee rekening te houden als je een betaalbare, maar toch degelijke laptop zoekt. Heb je studerende (klein)kinderen die nog een laptop zoeken? Lees dan vooral verder.

Iedereen staat anders tegenover het nieuwe academiejaar. Ouders zijn vaak opgelucht omdat de rust eindelijk kan terugkeren in huis. Voor de nieuwe studenten aan het hoger onderwijs gaat er een nieuwe, spannende, leerrijke (en feestrijke) wereld open. Daar komt toch heel wat stress bij, want vanwege de stijgende kotprijzen moeten veel studenten thuis blijven wonen. Een kot is echter een optioneel iets, maar een degelijke laptop is dat niet. Hoe je het ook wendt of keert, je kan in 2023 niet aan je studies beginnen zonder laptop. Voor velen is dit een eenmalige investering aan het begin van hun studies die moet overleven tot aan het afstuderen. Die laptop mag tegelijkertijd niet té duur zijn.

Waarop moet je zeker letten?

Elke studierichting is anders en elke student is anders, dus er is niet zoiets als de ultieme studentenlaptop. Voor sommige studies heb je een laptop nodig met een sterke processor en grafische kaart, terwijl een goedkope Chromebook kan volstaan voor andere richtingen. Een ander belangrijk aspect van laptops voor hoger onderwijs is het formaat. Tijdens een lesdag loop je vaak van de ene aula naar de andere en je laptop spendeert ook onderweg van/naar huis heel wat tijd in je rugzak. Wij raden 15,6 inch aan als het absolute maximum dat nog makkelijk in je rugzak past. Hoewel 13 inch voor sommigen te klein is, zijn er de voorbije jaren heel wat 14-inch laptops verschenen, wat in onze ogen het ideale formaat is. Afhankelijk van waar je studeert, zijn er niet altijd (genoeg) stopcontacten in een aula. Een goede batterij kan het verschil maken tussen al je notities netjes op je laptop hebben of halverwege de les moeten wisselen naar een klassiek blad papier. Niet elke fabrikant is echter even vrijgevig met informatie over de batterijduur en als ze wel een geschatte duur aangeven, is die meestal erg optimistisch. Zoek daarom altijd onafhankelijke reviews op om een idee te krijgen van de werkelijke batterijduur. Je wil hier minstens van vijf uur of langer op één lading, zodat je een halve lesdag verder kan. Tijdens de lunch kan je dan even bijladen tot de volgende les begint. Let alleen op wanneer je een tweedehandslaptop koopt, aangezien de batterij door de jaren heen degradeert en sneller opgeladen moet worden. Tot slot mag je geen te goedkope laptop kiezen. Als je een laptop van 400 euro koopt die na twee jaar niet meer snel genoeg is, moet je op zoek naar een nieuwe. Investeer daarom (indien mogelijk) in een iets duurdere laptop die het wél volhoudt tot het einde van je studie.

Welke specificaties?

De laptop met de juiste specificaties vinden, is moeilijker dan je zou denken. De budgetbewuste student wil namelijk niet te veel uitgeven aan een laptop die krachtiger is dan nodig, terwijl ingenieursstudenten beter niet besparen op hun laptop, omdat zij zwaardere programma’s gebruiken. We beginnen bij de hoeveelheid RAM (werkgeheugen). Kies je voor een Windows-laptop of MacBook, dan moet je minstens 8 GB RAM hebben. Een Chromebook met 4 GB RAM kan soms nog voldoende zijn als je niet meer wil doen dan lesnotities nemen, informatie opzoeken voor papers en series kijken. Moet je programma’s zoals Photoshop, Adobe Premiere Pro of MatLab draaien, dan heb je 16 GB RAM nodig. Daarnaast is de processor cruciaal. Wij raden bij Windows-laptops minstens een Intel Core i5 of AMD Ryzen 5 aan. Ga je voor een Core i3, Ryzen 3 of Pentium-processor, dan kan de laptop moeite krijgen wanneer je wil multitasken. Chromebooks kunnen daarentegen prima werken met een Core i3 of Pentium. Zoek je een MacBook? Dan is de MacBook Air met M1-processor uit 2020 nog steeds prima voor de meesten. Die processor heeft als extra voordeel dat hij veel zuiniger is dan alternatieven van Intel of AMD, waardoor de batterijduur van MacBooks ver voorloopt op die van Windows-laptops.

Studeer je grafisch ontwerp, handelsingenieur of ben je een gamer, dan heb je een laptop nodig met een losse GPU. Als je geen gamer bent, kan je vaak nog prima uit de voeten met een MacBook met M2-processor, aangezien de grafische prestaties van een erg hoog niveau zijn. Gamers en MacBooks krijg je daarentegen niet door hetzelfde deurgat. Zij eindigen bijgevolg bij de Windows-laptops met een GPU van Nvidia of AMD. Bij Nvidia is de 40-serie momenteel de nieuwste, maar ook de duurste. Voor budgetgerichte gamers is de 30-serie van vorig jaar daarom interessanter. Met een Nvidia GeForce RTX 3050 of 3060 kan je alsnog prima gamen in Full HD met hoge frame rates en met een beetje geluk kan je deze laptops vinden onder de 1.000 euro. AMD zit intussen bij de RX 7-serie, waardoor je best kijkt naar de RX 6-serie van vorig jaar, waarvan de RX 6600 een prima keuze is.

Apple MacBook Air (2020)

De MacBook-laptops van Apple hebben heel wat harten weten te veroveren met hun slanke design, prachtige scherm en macOS. Qua batterijduur blinken alle MacBooks uit en sinds de introductie van de M1-processor in 2020 presteren ze ook beter dan sommige Windows-laptops. Daarom raden wij de Apple MacBook Air uit 2020 aan, uitgerust met de M1-processor, 8 GB RAM en 128 GB interne opslag. Hoewel de MacBook Air uit 2022 met M2-processor sneller is, is de versie uit 2020 nu in prijs gedaald waardoor je hem makkelijk onder de 1.000 euro vindt. De prestaties zijn nog steeds geweldig en de batterij kan met gemak een volledige lesdag meegaan, zonder tussendoor op te laden, terwijl het slanke ontwerp met 13-inchdisplay hem extreem compact maakt. Opgelet: je krijgt hier alleen usb-c-aansluitingen. Afhankelijk van de accessoires die je gebruikt, moet je daarom een dockingstation aanschaffen.

Asus Vivobook S 15

De Asus VivoBook S 15 blinkt nergens in uit, maar doet alles gewoon prima voor een schappelijke prijs. Hij heeft een 15,6-inchdisplay dat verpakt zit in een dunne, lichte behuizing, waardoor hij makkelijk mee te nemen is. Er zijn verschillende configuraties, waaronder een versie met AMD Ryzen 5 5600H, 16 GB RAM en 512 GB interne opslag. Voor games is hij niet geschikt, maar voor alle andere taken zal hij je prima van dienst zijn. Zelfs eenvoudige ontwerpen in Photoshop mogen geen probleem zijn. Op vlak van aansluitingen krijg je hier het volledige pakket met twee gewone usb-poorten, twee usb-c-poorten, een HDMI-poort en audiopoort. Een minpuntje hier is de batterijduur. Omdat het een grotere laptop is met een krachtige processor, haal je gewoonlijk maar een halve dag gebruik. Daarna moet je weer even bijladen.

Acer Aspire 5

Wat onder de ‘Acer Aspire 5’ valt, zou een ander merk vijf verschillende namen geven. Het kan dus verwarrend zijn om de juiste versie te vinden. Je kan hem vinden met een hele reeks processors van zowel AMD als Intel, maar ook in drie verschillende formaten. We bevelen het 14-inchmodel aan met Intel Core i5-1165G7-processor, 8 GB RAM en 256 GB opslag. Dat formaat is ideaal om de hele dag mee te nemen van de ene naar de andere les, terwijl de algemene prestaties voldoende zijn voor lesnotities en opzoekwerk. Hij is misschien niet zo dun als sommige andere laptops, maar geeft je wel alle nodige aansluitingen (USB-A, USB-C, HDMI en zelfs een ethernetpoort). Met een batterijduur van ongeveer zeven uur kan hij (ongeveer) een volledige lesdag overleven op één lading. Tot slot kan je de ingebouwde opslag van deze laptop zelf uitbreiden met de meegeleverde kit.

HP Chromebook 14a

Welkom in het land van de Chromebooks! Ga je een studie doen waarvoor je geen specifieke programma’s nodig hebt en vooral veel moet opzoeken op het internet? Dan is een Chromebook misschien precies de goedkope optie die je nodig hebt. Chromebooks zijn namelijk laptops met een aangepast besturingssysteem dat lijkt op de tabletversie van Android. Je kan daarom alleen apps draaien uit de Play Store en geen specifieke programma’s. Verder zijn Chromebooks geoptimaliseerd om met Google Chrome te werken en bijgevolg ideaal als je notities neemt of papers maakt in Google Docs. De HP Chromebook 14a is een voordelige optie onder 500 euro met. Hij heeft een compact formaat met 14-inchdisplay, 8 GB RAM, 128 GB opslag en een Intel Pentium-processor. Op papier is dat niet enorm sterk, maar voor een Chromebook is dit meer dan genoeg voor vlotte prestaties en een geweldige batterijduur van meer dan acht uur.

Asus TUF Dash F15

De Asus TUF Dash F15 is ideaal als je op zoek bent naar een toestel dat de laatste games aankan, zonder dat je daarvoor je spaarrekening leeg moet halen. De TUF-reeks van Asus staat bekend voor zijn geweldige prijs-kwaliteitverhouding, en de Asus TUF Dash F15 blijft dit volgen. Dankzij de geweldige bouwkwaliteit, stevige batterij voor een gaminglaptop en een indrukwekkend dun en licht ontwerp, krijg je enorm veel waar voor je geld. De laptop is er in verschillende configuraties en wij raden hier de versie aan met Intel Core i5-1400H, Nvidia GeForce RTX 3050, 144Hz-scherm, 16 GB RAM en 512 GB opslag. Hij is ideaal voor studenten die na hun les liever wat gamen dan gaan feesten en normaal houdt hij het je hele studie vol. Hoewel zijn batterij het misschien één of twee lessen volhoudt, kan je geen volledige lesdag verder zonder tussendoor op te laden.

Samsung Galaxy Book2 360

De Samsung Galaxy Book2 360 zou wel eens de beste laptop kunnen zijn die Samsung heeft gemaakt. Terwijl de smartphones van Samsung al lang populair zijn, beginnen de Galaxy Book-laptops van Samsung ook een behoorlijk goede reputatie te krijgen. De Galaxy Book2 360 wint misschien geen prijzen voor origineel design, want hij lijkt sterk op de MacBook Air, met zijn 13,3-inchscherm en zilvergrijze behuizing. Maar de Book2 360 is veelzijdiger, dankzij het touchscreen en het 2-in-1-design. De Samsung Galaxy Book2 360 is krachtig genoeg voor dagelijkse werkzaamheden en eventueel lichte games, maar zeker niet meer dan dat. De batterijduur is daarentegen wel heel sterk. Bij het afspelen van onze filmtest hield hij het een mooie 11 uur vol. Hoewel enkele concurrenten gelijkaardige cijfers haalden, ben je bij Samsung minder geld kwijt.

