Een goede kantoorinrichting is ontzettend belangrijk voor een gezonde en productieve werkomgeving. Dit geldt in het bijzonder voor de IT-sector, waar medewerkers vaak lange dagen achter een computer doorbrengen. Een goede kantoorinrichting kan bijdragen aan een gezonde werkomgeving en het voorkomen van klachten zoals RSI en nek- en rugpijn. Hoe richt je nu een kantoor optimaal in? In dit artikel geven we een aantal tips voor het inrichten van een optimaal kantoor in de IT-sector.

Tip 1: kies de juiste bureaustoelen

Het hebben van een goede bureaustoel is essentieel voor een gezonde en comfortabele werkhouding. Goede bureaustoelen vind je tegenwoordig in allerlei soorten en maten, maar waar moet je nu op letten? Bij het kiezen van de juiste bureaustoel is het belangrijk om te kijken naar de ergonomische eigenschappen. Een ergonomische bureaustoel zorgt voor een goede ondersteuning van de rug en voorkomt dat je in een verkeerde houding gaat zitten. Een goede bureaustoel is verstelbaar in hoogte en heeft een goede rugleuning en armleuningen. Een ruim aanbod aan ergonomische bureaustoelen die geschikt zijn voor de IT-sector vind je bijvoorbeeld bij Manutan.

Tip 2: kies voor een verstelbaar bureau

Ook een verstelbaar bureau is niet meer weg te denken uit het hedendaagse kantoorleven, zo geldt dit ook voor de IT-sector. Zeker omdat er in de IT veel gezeten wordt, kan de afwisseling met staan ideaal zijn. Met een verstelbaar bureau kun je gemakkelijk afwisselen tussen zitten en staan, wat goed is voor de bloedsomloop en het voorkomen van rug- en nekklachten. Een verstelbaar bureau kan elektrisch of handmatig worden versteld en is in hoogte aan te passen aan de persoonlijke behoeften van medewerkers.

Tip 3: zorg voor goede verlichting

Goede verlichting is essentieel voor een gezonde werkomgeving. In de IT-sector is het belangrijk om te zorgen voor goede verlichting die niet te fel is en geen schitteringen veroorzaakt op het computerscherm. Een goede optie is LED-verlichting, die energiezuinig is en zorgt voor een prettige en rustige werkomgeving. Ook kan het verstandig zijn om een blauwlichtfilter op je computer aan te zetten of te installeren.

Tip 4: creëer een goede werksfeer

Een goede werksfeer is essentieel voor een productieve werkomgeving, in welke sector je ook werkt. Zorg daarom voor een gezellige en inspirerende omgeving met planten, persoonlijke items en kunst aan de muur. Zorg dat het kantoor warm aanvoelt een geen kille uitstraling heeft.

Tip 5: gebruik monitorarmen voor de juiste hoogte van schermen

Een goede ergonomische werkhouding is belangrijk om klachten aan de nek en rug te voorkomen. Dit geldt ook voor de hoogte van de schermen. Zorg voor de juiste hoogte van de schermen door het gebruik van monitorarmen. Met deze speciale monitorarmen kun je de hoogte van de schermen aanpassen aan de individuele behoeften van elke werknemer, wat de ergonomie van de werkplek verbetert.

Tip 6: maak gebruik van slimme opbergoplossingen

Een ander belangrijke tip voor een optimale kantoorinrichting is het zorgen voor een opgeruimde en georganiseerde werkplek. Dit kan vooral uitdagend zijn in de IT-sector, waar vaak veel technische apparatuur en accessoires worden gebruikt. Om de werkplek opgeruimd te houden en te zorgen voor een efficiënte workflow, is het belangrijk om slimme opbergoplossingen te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van ladekasten, boekenplanken, kabelgoten en organizers. Door deze oplossingen te gebruiken, kun je ervoor zorgen dat de werkplek overzichtelijk blijft en dat belangrijke apparatuur en documenten altijd binnen handbereik zijn. Ook kan het opbergen van apparatuur een veiligere werkomgeving creëren. Meer tips voor een net bureau vind je in dit artikel.

Tip 7: maak gebruik van planten

Planten hebben niet alleen een decoratieve functie, maar dragen ook bij aan een gezondere werkomgeving. Ze zorgen voor meer zuurstof en verminderen de hoeveelheid schadelijke stoffen in de lucht. Bovendien hebben studies aangetoond dat planten stress verminderen en zorgen voor een betere concentratie. Kies daarom voor enkele grote planten of een aantal kleinere planten op de werkplek. Zo creëer je niet alleen een prettige sfeer, maar ook een gezondere werkomgeving.

Ben je benieuwd wat er nog meer te vinden is om jouw IT-werkplek fijn in te richten? Meer informatie over dit onderwerp vind je op de ergonomie site. Succes!