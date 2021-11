Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Er liggen steeds meer kabels op onze bureaus, en dat ziet er niet altijd netjes uit. Met onze 5 tips voor kabelmanagement blijft het overzichtelijk. De hoeveelheid toestellen op onze bureaus blijft toenoemen. Of het nu voor professionele doeleinden of entertainment is: meer monitoren, USB-hubs, tablets, oplaadkabels voor smartphones, etc. Dit zorgt er al snel voor dat je met een onoverzichtelijke hoop kabels komt te zitten die al snel in de weg liggen, zowel praktisch als esthetisch. Probeer daarnaast ook maar eens een keertje te weten welke kabel bij welk toestel hoort zodra ze allemaal in een wirwar achter jouw bureau of kast liggen. Na verloop van tijd wordt dit al snel vervelend. Zeker als je nu al enkele maanden thuis werkt, dan kan een extra rommelig bureau dat je amper onder controle krijgt extra hard op je gemoed inwerken. De oplossing? Kabelmanagement.

Veel mensen zweren reeds bij draadloze toetsenborden, muizen en hoofdtelefoons, of ontdoen zich van een ethernetkabel voor hun PC of laptop en stappen over op een wifi-verbinding.

Gelukkig zijn er allerlei verschillende en eenvoudige oplossingen om alles een beetje netjes te houden als je toch liever met kabels werkt, zowel op je bureau als in je desktop. Wij voorzien hier enkele tips die als hulpmiddel kunnen dienen bij het opkuisen, zodat je jouw opstellingen zo efficiënt en opgeruimd mogelijk kan houden.

Een kluwen kabels is makkelijk te negeren, tot je problemen tegenkomt.

Hulpmiddelen

Voor een efficiënt kabelmanagement ga je best aan de slag met enkele hulpmiddelen. De kans is groot dat je er enkele van reeds in huis hebt. Kabelbinders zijn voor de meeste situaties echter wel dé oplossing. Deze zijn overal verkrijgbaar en heel goedkoop. Ze zijn tevens in verschillende kleuren beschikbaar, wat handig is als je verscheidene kabels hebt die naast elkaar lopen. Je kan dan eenvoudig het onderscheid maken door elke groep van zijn eigen kleur kabelbinder te voorzien, zodat je in een oogopslag weet welke bundel je nodig hebt.

Een alternatief voor kabelbinders zijn velcrostrips. Zij hebben als voordeel dat je ze eenvoudig uit elkaar kan halen, waardoor ze volledig herbruikbaar zijn. Een ander onmisbaar item zijn kabelgoten. Deze komen zowel in de vorm van kunststoffen buizen als stoffen ‘jasjes’ die je rond je kabels kan doen. Deze zijn niet altijd zomaar weg te werken, maar maken alles wel veel praktischer.

Voor mensen met allerlei uiteenlopende opstellingen zijn er ook kant-en-klare oplossingen beschikbaar. Ikea heeft bijvoorbeeld een verzameldoos waar veel van de hier genoemde producten in gebundeld zitten. In veel gevallen kan je ook met spullen aan de slag die je thuis hebt rondslingeren, zoals eindjes touw of plakband. Dat oogt waarschijnlijk veel minder aantrekkelijk, maar het kan helpen op korte termijn.

Kabelbinders zijn een goede manier om alles overzichtelijk te houden, zeker als je met de verschillende kleurtjes werkt.

Inventaris

Om te beginnen is het enorm belangrijk om een overzicht te krijgen van de opstelling die je wil opruimen, en dit zowel van al jouw toestellen en bijhorende kabels als van de plaats waar je jouw apparaten wil installeren. Het helpt hierbij ook om op voorhand te weten waar al jouw stopcontacten zich bevinden. Een belangrijk punt dat je bij jouw inschatting of plan niet mag vergeten, is het feit dat je de onderkant van je bureau kan gebruiken om veel van je kabels en stopcontacten weg te werken. Dit geeft je aanzienlijk veel ruimte en is dan ook de uitgelezen manier om alles netjes weg te moffelen.

Zodra je ongeveer weet hoe je alles in wil delen, is het tijd om eerst al jouw apparaten en kabels los te koppelen. Bij het werken met kabels mag je ook niet vergeten om steeds al jouw toestellen uit te schakelen en uit het stopcontact te halen. Een ongeluk zit in een klein hoekje, en een gewaarschuwd persoon is er twee waard.

Het moet niet noodzakelijk een kunstwerk vormen, maar als je er een keertje tijd in steekt, dan doe je het maar beter goed.

Opruimen

Nu alles losgekoppeld is, kan je je plan uitvoeren. Zoals we reeds aanhaalden, is het een goede tactiek om je kabels en dozen onderaan je bureau te monteren. Dat kan op verschillende manieren. Als je om te beginnen naar de achterzijde van veel stekkerdozen kijkt, dan zal je daar gaten opmerken waarmee je de stekkerblok aan schroeven kan bevestigen. Je kan dus onderaan je bureau schroeven bevestigen om deze daar zo in te klikken. Als je je bureau niet wil beschadigen, dan kan je deze ook steeds met behulp van dubbelzijdige tape toevoegen.

Zodra het stekkerblok weg is, is het tijd om naar de kabels zelf te kijken. Grote bundels kabels die rechtstreeks naar je PC lopen, kan je samenbundelen in een kabelgoot, met kabelbinders of velcro. De bundel valt nog steeds op, maar is overzichtelijker en kan je beter beheren. Om kleinere groepen kabels te beheren, zoals bijvoorbeeld je HDMI-kabels, USB-snoeren of verschillende stroomaansluitingen maak je wel best telkens gebruik van duidelijkere sub-bundels.

Oude kabelstandaarden hoef je niet noodzakelijk bij te houden en kan je bij het containerpark afgeven.

Soms heb je ook niet de mogelijkheid om alles echt uit je zicht te krijgen. Ook hier zijn er oplossingen voor. Grote stekkerblokken met alle kabels die eruit komen kan je bijvoorbeeld in een kabelbox wegwerken. Je blijft met deze doos zitten, maar het oogt alvast veel opgeruimder.

Om de kabels van je randapparatuur te verbergen kan je ook een monitorstandaard aanschaffen. Deze komen op je bureau onder je monitor terecht en vormen daar een plaats waar je jouw toetsenbord en muis kan plaatsen na het werken. Zo oogt je werkplek er veel netter uit en zijn alle draden uit het zicht. Verschillende fabrikanten hebben hier handige standaarden voor, voorzien van schuifjes om materiaal in op te bergen of zelfs USB-poorten en draadloze opladers die alles nog overzichtelijker maken.

Een desktop met een betere doorstroming zorgt voor een langere levensduur en betere prestaties.

Desktop

Kabels vind je natuurlijk niet enkel op je bureau terug. Ze zitten ook in de binnenkant van jouw desktop. Net zoals bij jouw bureau kan je deze kabels binnenin wat ordenen, waardoor alles overzichtelijker oogt. Bovendien zorgt een goed beheer van de kabels in jouw desktop voor een betere doorstroming van lucht. Dat zorgt er op zijn beurt voor dat er minder stof ophoopt en de koeling beter verloopt, zodat jouw PC goed blijft presteren. Als je ook beslist om een onderdeel van je PC van een upgrade te voorzien, zoals bijvoorbeeld je grafische kaart, dan kan je alles makkelijker terugvinden. Dat neemt ongetwijfeld een deel van de mogelijke stress bij het vervangen van je componenten weg.

Bij het samentrekken van de kabelbinders is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je alles goed samenbindt, zodat het overzichtelijk en uniform oogt, maar dat je ook telkens wat ruimte overlaat om de binders ooit door te kunnen knippen. Het zou enorm zonde zijn om een bepaalde kabel weg te moeten gooien omdat je deze per ongeluk doorknipt.

Een opgeruimde lade zorgt voor minder frustraties als je ooit iets zoekt bij noodgevallen.

Opberging

Naast het beheer van de kabels die je gebruikt, loont het ook om je schuif of doos met losliggende kabels in even op te frissen. Je kan die ongebruikte kabels op allerlei verschillende manieren georganiseerd wegwerken. Dat kan met opbergdozen die je zelf vorm kan geven, of een systeem bedenken met oude vershoudbakjes. Je kan zelfs oude wc-rolletjes gebruiken om de opgerolde kabel in te stoppen en te labelen. Oude kabels die je apparaten hebben overleefd, zoals VGA- en SCART-kabels, kan je bijna net zo goed wegdoen. De kans is klein tot onbestaande dat die standaard ooit nog terugkomt.

Het lijkt een gekke manier, maar ze is best opgeruimd en overzichtelijk.

Opgeruimd staat netjes

Zodra je alles hebt weggestopt en je bureau of televisie er terug netjes uitziet, is het tijd om ervan te genieten. Naast dit volledig esthetische aspect zal je ook merken dat dit je productiviteit ten goede komt. Je zal ook nooit meer over die vervelende kabels van bijvoorbeeld je hoofdtelefoon struikelen. Als je jouw desktop tevens van een grondige herbekabeling hebt voorzien, dan zal je merken dat je deze minder vaak intern moet reinigen en dat hij mogelijk nog eens stiller klinkt. Vergeet ook niet dat jouw bureau ‘leeft’ en dat er occasioneel dingen zullen veranderen. Je zal alles dus af en toe moeten herzien. Het vraagt wat werk en planning, maar je hebt er enkel baat bij.