Biedt een ingebouwde VPN voldoende privacy en veiligheid?

Veel browsers, antivirusprogramma’s en besturingsprogramma’s hebben een eigen, ingebouwde VPN. Je hoeft dan geen apart abonnement meer af te sluiten voor een VPN of extra software te installeren. Hoef je je dan ook helemaal geen zorgen te maken over je online veiligheid en privacy?

Extra betalen voor een VPN

Als je een abonnement op bijvoorbeeld een antivirusprogramma hebt, betaal je indirect ook voor de VPN die soms als extra dienst is inbegrepen. Een VPN voor je browser kun je vaak gratis downloaden. Opera en Firefox bieden deze mogelijkheid, maar je kunt ook terecht bij andere gratis aanbieders. De keuze tussen een gratis VPN of betaalde VPN lijkt daardoor makkelijk gemaakt, maar er bestaan wel degelijk verschillen als het gaat om kwaliteit en veiligheid.

Voor wat extra bescherming tijdens het surfen, volstaat een gratis of ingebouwde VPN wel. Meestal moet je er wel wat datalimieten, een trager internet en advertenties voor op de koop toe nemen. En er bestaat een risico dat de VPN-aanbieder zelf geld wil verdienen aan jouw gegevens.

Beperkingen van een ingebouwde VPN

Het doel van een VPN is het vergroten van jouw online privacy en veiligheid. Encryptie van je dataverkeer en het maskeren van je IP-adres staan daarbij centraal. Zo voorkom je dat anderen jouw online activiteiten volgen en informatie naar jou terug kunnen herleiden. Anderen, zelfs de bedoelde ontvanger, kunnen alleen het IP-adres van de VPN-server zien. Door de locatie van de VPN-server aan te passen, kun je ook toegang krijgen tot websites die anders ontoegankelijk waren. Maar niet met elke ingebouwde VPN worden deze doelen ook daadwerkelijk bereikt.

Beperkte dekking

Als de ingebouwde VPN een extra service is, vormt het meestal niet de hoogste prioriteit voor de ontwikkelaar. De focus ligt natuurlijk op het hoofdproduct, zoals de browser of de antivirussoftware zelf. Dat betekent doorgaans dat er in beperkte mate geïnvesteerd wordt in een uitgebreide dekking. Als de dichtstbijzijnde VPN-server zich bijvoorbeeld in Frankrijk bevindt, merk je dat wel aan je internetsnelheid.

Gedeeltelijke bescherming

De ingebouwde VPN beschermt alleen de programma’s en functies waaraan het is gekoppeld. De VPN die in je browser zit, beschermt dus alleen deze browser. Gebruik je een andere browser, dan valt de bescherming van de VPN automatisch weg.

Minder snel

De afstand tot de dichtstbijzijnde VPN-server heeft invloed op je internetsnelheid. Maar gratis en ingebouwde VPN’s leggen hier ook vaak beperkingen op, bijvoorbeeld door een datalimiet van 4 GB per maand in te stellen. Ook kunnen ze geregeld de bandbreedte beperken om kosten te besparen.

Onduidelijk privacybeleid

Als een product gegevens verzamelt en verwerkt, moet de fabrikant dit duidelijk maken in een privacyverklaring. Een VPN-dienst kan namelijk zelf wel zien wat je online doet. Hanteert de dienst een no-logs-beleid, dan wordt die informatie in elk geval niet opgeslagen.

Minder controle over je privacy

Verzamelt de dienst gegevens? Dan moet in de privacyverklaring ook staan wat er precies met deze gegevens gebeurt. Gratis VPN-aanbieders verkopen deze gegevens soms gewoon door aan adverteerders en andere partijen.

Geen contact

Bij vragen of problemen met de VPN is het fijn als je snel geholpen kunt worden. Veel gratis VPN-diensten beschikken niet over een eigen, makkelijk bereikbare klantenservice. Je kunt bijvoorbeeld alleen contact met ze opnemen via een formulier op de website of per e-mail. Ook als de VPN een extra service van een uitgebreider product betreft, zoals antivirussoftware, duurt het langer voordat je de juiste persoon treft.

Wel of niet voldoende?

Of een ingebouwde VPN volstaat, is volledig afhankelijk van jouw behoeften. In de regel hebben gratis diensten en extra services nu eenmaal beperkingen. Een VPN in je browser zorgt wel degelijk voor een veiligere surfervaring. Maar als je meer bescherming en garanties wilt, is het misschien toch verstandiger om voor een aparte, betaalde VPN te kiezen.

Dit artikel is geschreven door een van onze partners. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.