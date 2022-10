Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Tot de belangrijkste ongewenste software behoren virussen en spyware. Windows-beveiliging, dat een standaardonderdeel van Windows 11 is, beschermt je computer tegen dit soort ongemakken. Windows-beveiliging is standaard ingeschakeld.

Heb je geen aparte antivirussoftware geïnstalleerd, dan is de ingebouwde Windows-beveiliging (gebaseerd op Windows Defender) een programma dat actief je computer in de gaten houdt en kan worden gebruikt om op elk moment naar spyware en virussen op je computer te zoeken.

Windows-beveiliging opstarten

Je start Windows-beveiliging als volgt:

Start de app Instellingen en klik links in het menu op Privacy en beveiliging. Klik op Windows-beveiliging. Klik op de knop Windows-beveiliging openen.

De app Windows-beveiliging.

Vanuit de app Windows-beveiliging hebt je toegang tot diverse onderdelen die je computer beschermen, waaronder Windows Defender zelf. Klik op Virus- en bedreigingsbeveiliging om met Windows Defender te kunnen werken. Windows-beveiliging is standaard ingeschakeld. In beginsel heb je er geen omkijken naar, want het programma doet zijn werk in de achtergrond. Om het programma aan het werk te zien klik je op Scanopties.

Windows-beveiliging kent naast snelle en complete scans ook een aangepaste en een offline scan.

Wil je je computer volledig scannen, selecteer dan de optie Volledige scan en klik op Nu scannen. Dit duurt wel even, maar je weet meteen waar je aan toe bent. Je kan het scannen overigens altijd onderbreken door op Annuleren te klikken.

Opties van Windows-beveiliging

Windows-beveiliging wordt zoals gezegd automatisch uitgevoerd. Wil je zien of Windows veel schadelijke elementen op je computer vindt, klik dan in het venster Virus- en bedreigingsbeveiliging op Beveiligingsgeschiedenis. Als Windows-beveiliging schadelijke programma’s vindt, worden ze in quarantaine geplaatst, zodat ze niet meer functioneren. Je kan de programma’s hier voorgoed verwijderen of desgewenst herstellen.

Klik in het venster Virus- en bedreigingsbeveiliging onder Instellingen voor virus- en bedreigingsbeveiliging op Instellingen beheren om de werking van Windows-beveiliging aan te passen. Opties die je kan in- of uitschakelen zijn:

Realtime-beveiliging

Cloudbeveiliging

Manipulatiebescherming

Beschermde mappen

Daarnaast kan je bepaalde onderdelen uitsluiten van een scan en je kan bepalen hoe Windows Defender je meldt dat er schadelijke software op je systeem is aangetroffen.

In dit venster kunt u de werking van Windows Defender beïnvloeden.

Firewall

Een firewall (‘brandmuur’) is een programma of een kastje (of een computer) dat netwerkverkeer (daaronder valt ook internetverkeer) controleert en indien nodig tegenhoudt. Firewalls kunnen op die manier ongewenst inkomend verkeer tegenhouden, maar ook ongewenst uitgaand verkeer. De firewall in Windows 11 is uiteraard softwarematig en kan een redelijke bescherming bieden tegen Trojaanse paarden (vervelende stukjes software die als een spelletje of een leuke afbeelding zijn ‘verkleed’) en virussen (programma’s die rotzooi op je computer trappen). Ben je overigens via een router met het internet verbonden, dan is die vaak ook van een firewall voorzien; die twee hoeven elkaar echter niet te bijten. Doorgaans is het verstandig om de firewall ingeschakeld te laten. Wil je een ander firewallprogramma gebruiken (zoals BitDefender), dan is het wél verstandig om de firewall van Windows uit te schakelen; twee softwarematige firewalls verdragen elkaar namelijk over het algemeen niet zo goed.

Om de instellingen van de firewall te wijzigen gebruik je wederom de app Windows-beveiliging, alwaar je op Firewall- en netwerkbeveiliging klikt.

Instellingen voor de firewall.

Je ziet dat voor de verschillende netwerken de firewall actief is. Klik op een van de netwerken om voor dit netwerk de firewall uit te schakelen. Uiteraard wordt dit niet aanbevolen. Indien je de firewall inschakelt kan je eventueel de extra veilige optie Alle binnenkomende verbindingen blokkeren inschakelen. Gebruik deze optie bijvoorbeeld wanneer je je computer (draadloos) aan een openbaar netwerk koppelt. Doorgaans hoeft deze optie niet ingeschakeld te zijn.

Uitzonderingen

Over het algemeen is er ook netwerkverkeer dat je niet wil tegenhouden; zeker wanneer je computer in een thuisnetwerk is opgenomen. Vandaar dat je de firewall bepaald netwerkverkeer kan laten toestaan. Werkt een programma niet (bijvoorbeeld een chatprogramma of een internetspel), klik dan op Een app toestaan door de firewall en schakel de vakjes in bij het verkeer dat je wel wil toestaan. Klik wel eerst op de knop Instellingen wijzigen om dit mogelijk te maken. Bestands- en printerdeling bijvoorbeeld is over het algemeen nodig in een thuisnetwerk en Microsoft Office Outlook is nodig wanneer je via je thuiscomputer met de Exchange-server van je werk verbindt.

Uitzonderingen toestaan.

Geavanceerde instellingen

Het kan nog specifieker. Heb je verstand van protocollen en poorten dan kan je ook handmatig instellen wat wel en niet mag worden doorgelaten. Klik op de taak Geavanceerde instellingen om een uitgebreid programma te starten waarmee je de firewall geheel naar je eigen hand kan zetten. Blijf hier af als je niet heel precies weet waar je mee bezig bent!

