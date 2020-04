Sinds de implementatie van USB-C-poorten in pc’s en Macbooks zijn we met z’n allen op zoek moeten gaan naar alternatieven om onze goede oude harde schijven, internet- en HDMI-kabels kwijt te kunnen. Elgato heeft de oplossing.

Begin 2018 verkocht Elgato een groot deel van zijn PC-accessoiredepartement aan Corsair. En daarmee werd Corsair in een klap één van de grootste verkopers van PC-accessoires ter wereld. Er zijn maar weinig accessoires die Corsair/Elgato niet heeft. Het bedrijf verkoopt wel nog steeds in eigen naam, maar weet dat het ondertussen Corsairproducten zijn geworden. In datzelfde jaar lanceerde Corsair de Elgato Thunderbolt 3 Mini Dock. Het eerste nieuwe product onder de huidige structuur. Een USB-C hub met een aardig prijskaartje voor Windows 10 en macOS. En niet zomaar een hun, de Mini Dock vormt wel degelijk een veilige thuishaven voor al je kabels, al kan het altijd beter.

USB 3.0, Ethernet, HDMI en DisplayPort, de Mini Dock heeft het allemaal.

Wat heeft deze Elgato in petto?

Zoals je intussen gelezen hebt is deze Thunderbolt 3-dock niet splinternieuw. Maar daar gaat het ook niet om. Wat belangrijk is zijn de kunstjes en de kwaliteiten. Wat heeft deze Mini Dock allemaal te bieden? Om te beginnen heeft de Mini Dock 4 poorten die je kan gebruiken: USB 3.0, Ethernet, HDMI en DisplayPort. Voor wie dagelijks geen te grote verzameling aan kabels en poorten nodig heeft is deze Mini Dock ideaal. Zowel de HDMI als DisplayPort ondersteunen 4K en volgens Elgato 144 Hz verversingssnelheid.

Deze hub is compatibel met Windows 10 en macOS 10.13 en hoger. Bij aankoop krijg je ook 2 jaar extra garantie. In de doos zit het dock met bijhorend kabeltje dat aan de dock vastzit. Verder krijg je er een kaart bij die je uitlegt hoe je het bijhorende programma voor de Elgato Dock moet downloaden. Zonder dit programma kan je echter geen gebruikmaken van de dock.

De Mini Dock 3 is een echte aanrader voor wie voor het eerst een dock moet kopen.

Conclusie

De Elgato Thunderbolt 3 Mini Dock is de ideale USB-C/Thunderbolt-dock voor beginners. Echter is er wel een heel groot nadeel aan verbonden. De Thunderboltkabel zit namelijk vast aan het dock, dat op zich is geen probleem, maar het kabeltje is wel veel te kort om de dock op een degelijke manier vast te zetten of op je bureau te leggen. Vooraan is een kleine opening in de hub voorzien waar je de kabel door moet steken. Echter is de thunderboltkabel veel dikker dan de opening en is de positionering ook heel slecht gekozen. Als je dus een vaste plek wil maken van je Dock dan is deze geen goede keuze. Ik moet er natuurlijk wel bij zeggen dat deze Mini Dock gemaakt is om gemakkelijk mee te nemen. Daar is het de ideale tool voor. Naast deze Mini Dock heeft het bedrijf nog twee andere broertjes waar ook een hoofdtelefoon op kan aangesloten worden of met meerdere poorten. De prijs is dan ook wel navenant.