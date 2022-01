Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. De Trust Teza TW-350-webcam zorgt ervoor dat je tijdens elk videogesprek goed in beeld komt.

Een eerste indruk zegt alles, ook tijdens videogesprekken. Die eerste indruk kan om zeep worden geholpen als de webcam van je laptop je onscherp in beeld brengt. Men beweerde wel eens dat de klassieke webcam zou verdwijnen door smartphone- en laptopcamera’s, maar niets bleek minder waar. Door de shift naar hybridewerken hechten we er meer belang aan om ons thuis met het beste materiaal te omringen. Zo kreeg de webcam weer een prominente plaats in het kantoor. We gingen aan de slag met de Teza TW-350 van Trust, een webcam waarmee je jezelf in 4K kan laten schitteren tijdens je videogesprekken.

Plug & record

De webcam aansluiten is alvast erg eenvoudig. Je kan hem met de verstelbare voet vastklikken op je monitor en via de usb-kabel verbinden met je laptop. De standaard aansluiting is usb-a, maar Trust levert een usb-c-adapter mee in de doos. De Teza TW-350 is compatibel met verschillende types apparaten en software, al is Trust vergeten rekening te houden met Chromebooks. Als we kijken naar concurrent Logitech, dan zien we dat hun webcams meer compatibiliteitsopties bieden. De webcam is van het ‘plug & play’-type wat betekent dat je geen software moet installeren. Voor de doorsnee gebruiker is dat een voordeel, al verkiest de doorgewinterde streamer een softwareprogramma waarmee hij of zij zelf aan de beeldinstellingen kan prutsen.

Interessant om te gebruiken is het statief dat ook deel uitmaakt van het basispakket van de webcam. In een handomdraai schroef je de webcam vast aan het statief en heb je plots een volwaardige videocamera voor je laptop. Dit biedt je meer bewegingsvrijheid als je wil rechtstaan tijdens een presentatie, videogesprek of een video-opname. De webcam is het perfecte instrument om voor jezelf de beste video-opstelling te creëren.

Altijd scherp in beeld

Het belangrijkste is natuurlijk de beeldkwaliteit die de webcam levert. Op papier ogen de specificaties van de Teza TW-350 alvast indrukwekkend. De resolutie van de webcamlens bedraagt 3840 x 2160 pixels, de magische grens om van 4K- of Ultra HD-beeld te mogen spreken. Je merkt het verschil onmiddellijk wanneer je Zoom of Teams opent en dan de webcam aansluit. Je ziet de beeldkwaliteit vrijwel onmiddellijk toenemen, in vergelijking met je standaard laptopwebcam, die bij de meeste laptops een resolutie van 720p heeft.

Een screenshot genomen met de webcam.

Maar een goed beeld is meer dan alleen pixels. Trust heeft daarom ook een autofocus ingebouwd, waarmee de lens de focus op je aangezicht houdt om het scherp in beeld te brengen wanneer je zou bewegen. De lens past zich ook aan naargelang het omgevingslicht. Een kijkhoek van 74° is ruimschoots voldoende om jezelf in beeld te brengen, maar aan de krappe kant als je twee personen even helder wil filmen. Maar wat je doet en waar je ook bent: je zal altijd goed in beeld komen.

Om je nog meer comfort te geven tijdens videogesprekken heeft de webcam ook een ingebouwde duale microfoon, zodat je geen headset hoeft te dragen. De microfoon heeft een bereik van vijf meter. Na onze microfoontest concludeerden we dat onze stem helder doorkwam, maar dat de microfoon ook gevoelig is voor de minste omgevingsgeluiden. Woon je aan een drukke straat, dan is het gebruik van een headset met ruisonderdrukking aan te raden voor een optimale mix tussen beeld en audio.

Trust Teza TW-350: eindoordeel

Over de beeldervaring hebben we zeker niet te klagen. Trust Teza TW-350 zorgt ervoor dat je altijd scherp en duidelijk in beeld komt. Tegelijkertijd is de webcam ook laagdrempelig in gebruik. Een professionele streamer zal misschien nog wat meer verlangen, maar voor de doorsnee gebruiker is het een zeer goed apparaat om de kwaliteit van je videogesprekken op te krikken. Het prijskaatje van 139,99 euro is wel pittig voor een webcam.