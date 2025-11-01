Getest: Audio-Technica AT-LP8X-platenspeler – charme van vinyl in een modern jasje

Vinyl leeft. Meer dan ooit zelfs, maar wie opnieuw in de wereld van zwarte schijven duikt, botst vaak op één groot dilemma: wil je pure klankkwaliteit of gebruiksgemak? Veel draaitafels onder de 1.000 euro vragen nog flink wat manuele handelingen, soms zelfs het handmatig verleggen van de snaar om van 33 naar 45 toeren te schakelen. De AT-LP8X is een semi-automatische platenspeler: dat betekent dat de toonarm automatisch opgetild wordt zodra een plaat is afgelopen. Geen paniek dus als je tijdens een luistersessie even afdwaalt. Nog een handige troef is de elektronische snelheidsregeling. Met één druk op de knop schakel je tussen 33⅓, 45 en zelfs 78 toeren. Wie ooit heeft staan prutsen met snaartjes en motortjes, zal dit ten zeerste waarderen.

Strak ontworpen en toegankelijk

Als je de AT-LP8X uit de doos tilt, voel je meteen dat dit geen lichtgewicht is. Met een stevige 10,4 kilo wekt hij vertrouwen, en de afwerking is typisch Audio-Technica: degelijk, strak en professioneel. De basis is gemaakt van 16 millimeter dik MDF, voorzien van een zwarte laklaag. Jammer genoeg is zwart ook meteen de enige beschikbare kleur. Een houten of witte variant had het ongetwijfeld helemaal afgemaakt voor de echte nostalgische zielen, maar goed. Onder die sobere kap schuilt in elk geval een doordachte constructie. De aluminium draaiplaat van 25 millimeter is voorzien van rubberdemping om trillingen te beperken, terwijl de J-vormige toonarm in aluminium zowel stevig als soepel beweegt. Handig is ook dat de klep bovenop los te koppelen is, wat het wisselen van elementjes een pak eenvoudiger maakt. Standaard levert Audio-Technica de platenspeler met een AT-VM95E-element, een prima instapper, maar niet het meest verfijnde dat je in deze prijsklasse mag verwachten.

© Audio-Technica

De installatie is verrassend eenvoudig. Plaats de draaitafel op een stabiel oppervlak, klik de kap met voorgeïnstalleerd element vast en stel de naalddruk en antiskating in (Audio-Technica raadt 2,0 gram aan). Daarna is het simpelweg een kwestie van snelheid kiezen, op ‘Start’ drukken en via de Lift/Lower-knop de arm op de plaat laten zakken. De directe aandrijving met hoog koppel zorgt ervoor dat de plaat razendsnel op toeren komt. Zodra de kant afgelopen is, tilt de arm zichzelf netjes op en stopt de motor. Gebruiksgemak op z’n best, zonder dat het ten koste gaat van de analoge charme.

Prestaties, connectiviteit en upgrades

Wat de connectiviteit betreft, houdt Audio-Technica het klassiek: geen ingebouwde phono-voorversterker, geen usb-uitgang en ook geen bluetooth. De LP8X mikt duidelijk op de puristen die hun platenspeler liever aansluiten op een aparte versterker met phono-ingang. Zo gezegd, zo gedaan. De eerste indruk? De platenspeler presteert stabiel, gecontroleerd en muzikaal. De grootste hits van Johnny Cash en Neil Diamond klonken bij ons gelaagd en evenwichtig, zonder dat de speler het overzicht verloor bij drukke passages. De detaillering is goed, al mist de weergave soms wat sprankeling of drama. De klank is eerder ingetogen dan opwindend, maar altijd aangenaam om naar te luisteren. Bij modernere muziek weet de draaitafel een stevige bas neer te zetten, zonder dat de zang naar de achtergrond verdwijnt. Het ritmegevoel is degelijk en de timing netjes op orde, al zal wie houdt van meer energie en drive eerder richting duurdere oplossingen lonken. De beperking ligt vooral bij het element. De AT-VM95E doet z’n werk keurig, maar haalt niet het volle potentieel uit deze platenspeler.

© Audio-Technica

Conclusie: AT-LP8X brengt comfortabel vinylgenot

De LP8X-platenspeler blijkt verrassend transparant: productiedetails van opnames uit de jaren 70 en moderne persingen worden beter onderscheiden, wat bewijst dat de basisconstructie van hoge kwaliteit is. Dit toestel is een bijzonder geslaagde poging om het gebruiksgemak van moderne elektronica te combineren met de warmte van analoog geluid. De bouwkwaliteit is uitstekend, de bediening intuïtief en het geluid ruim voldoende voor deze prijsklasse. Wie meer wil, kan met een beter element eenvoudig upgraden naar een hoger niveau. Dit is een platenspeler voor muziekliefhebbers die willen genieten van hun vinyl zonder de stress van manuele bediening. De LP8X is niet de spannendste speler in zijn categorie, maar wél een van de meest toegankelijke en prettigste in gebruik. En dat maakt de AT-LP8X een waardevolle aanvulling op elke huiskamer waar muziek centraal staat. Audio-Technica heeft met deze draaitafel duidelijk gekozen voor betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid boven toeters en bellen. Geen ingebouwde phono-trucjes of draadloze fratsen, maar een solide speler voor wie zijn platen écht wil horen.

Pluspunten:

Semi-automatisch

Gebruiksvriendelijk

Stevige bouwkwaliteit

Neutraal, gebalanceerd geluid

Goede upgradebasis

Minpunten:

Enkel in het zwart verkrijgbaar

Meegeleverd element (AT-VM95E) is eenvoudig

Geen ingebouwde phono-voorversterker of USB/Bluetooth-functies

Adviesprijs: 999 euro

www.audio-technica.com